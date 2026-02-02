Pripomínal kontroverzný úrad pre imigráciu. Američania zmenili názov olympijského domu

Olympijskí činitelia Spojených štátov zmenili meno amerického olympijského domu v Miláne počas zimných olympijských hier 2026 z Ice House (Ľadový dom) na Winter House (Zimný dom), a to kvôli tomu, aby názov nepripomínal skratku Úradu pre imigráciu a clá (ICE), ktorý je kvôli svojim praktikám v USA terčom tvrdej kritiky. Informuje o tom dnes agentúra Reuters.
"Náš koncept pohostinnosti bol navrhnutý ako súkromný priestor bez rušivých vplyvov, kde sa športovci, ich rodiny a priatelia môžu stretnúť, aby oslávili jedinečný zážitok zo zimných hier," uviedli vo vyhlásení zástupcovia amerického hokeja, krasokorčuľovania a rýchlokorčuľovania.
Zmena názvu olympijského domu, ktorý bude v jednom z hotelov v srdci Milána, prišla po zásahoch amerického Úradu pre imigráciu a clá v Minneapolise, kde agenti ICE zastrelili dvoch amerických občanov; jedného z nich paľbou do chrbta, keď ležal na zemi.
V oboch prípadoch zastrelenie civilistov vyvolalo protesty a búrlivé debaty na americkej politickej scéne.
Premenovanie olympijského domu dnes privítala americká krasokorčuliarka Amber Glennová.
"Myslím, že je to rozumné," povedala novinárom. "Je to nešťastné, že pojem ICE nie je niečo, čo by sme mohli prijať kvôli tomu, čo sa deje a aké to má dôsledky," poznamenala.