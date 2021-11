Číňania sa pripravujú na olympiádu. Covid nemal takmer nikto, Poliak takmer zomrel

Čína má jedny z najprísnejších pravidiel na vstup do krajiny v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19. Vstup do Číny je podmienený dvojtýždňovou karanténou v hotelových izbách bez rozdielu, platí to aj pre zaočkované osoby či ľudí s negatívnym testom na koronavírus.

Uvedené neplatilo pre účastníkov testovacích pretekov v dejisku ZOH, no všetky osoby museli fungovať v tzv. bubline bez akéhokoľvek kontaktu s domácou populáciou. Na rovnakom princípe by mali fungovať aj samotné ZOH 2022 a po nich aj zimné paralympijské hry.

"Uzavretý okruh nielen zabezpečí kvalitnú obsluhu počas ZOH a ZPH, zamedzí tiež šíreniu vírusu. A to je náš cieľ," povedal Chuang Čchun.