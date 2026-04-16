Američania pozorne sledujú šéfa OH 2028. Jeho meno figuruje v Epsteinových spisoch

Americký olympijský a paralympijský výbor (USOPC) „pozorne sleduje dopad“ obáv týkajúcich sa šéfa organizačného výboru olympijských hier 2028 Caseyho Wassermana.
Meno 51-ročného funkcionára sa objavilo v spisoch amerického finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Podľa agentúry AFP je USOPC spokojný so zložením a prácou organizačného tímu OH v Los Angeles.
Wasserman čelí výzvam k odstúpeniu od januárového zverejnenia spisov, jeho rezignáciu požaduje napríklad aj starostka Los Angeles Karen Bassová. Organizačný výbor však podržal Wassermana vo funkcii.
Prezident USOPC Gene Sykes potvrdil, že sa témou zaoberali na stredajšom stretnutí a vypočuli si obavy rôznych zainteresovaných strán. „Situáciu berieme veľmi vážne a snažíme sa ju monitorovať,“ uviedol Sykes podľa AFP.
Zároveň dodal, že predstavenstvo dôkladne komunikuje s organizačným výborom LA28. Práve miestny výbor je však podľa neho zodpovedný za to, kto bude jeho predsedom.
Wasserman nebol v súvislosti so škandálom oficiálne obvinený zo žiadneho trestného činu. Podľa odtajnených spisov si mal vymieňať flirtujúce maily s Ghislaine Maxwellovou, ktorú neskôr obvinili z náboru a sexuálneho zneužívania obetí Epsteina.