ZOH v roku 2038 by sa mohli konať v Európe. Lyžovanie by hostilo známe stredisko

Petra Vlhová vo švajčiarskej Crans Montane.
Petra Vlhová vo švajčiarskej Crans Montane. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. jan 2026 o 17:20
ShareTweet0

Záujem prejavilo Švajčiarsko.

Švajčiarsko má záujem hostiť zimné olympijské hry v roku 2038.

Súťaže by sa konali vo viacerých kantonoch, alpské lyžovanie by privítala Crans Montana, ktorá sa na Nový rok dostala negatívne do povedomia zásluhou požiaru. Zahynulo pri ňom 40 ľudí.

„Komunikovať o možnosti organizovať hry s Medzinárodným olympijským výborom je pre nás privilégium. Zástupcovia všetkých športových federácií chcú, aby sa ZOH 2038 konali vo Švajčiarsku.

Všetci si uvedomujú, aký by to malo dopad na športové hnutie. Nič iné nemá takú moc inšpirovať ľudí naprieč celou krajinou,“ zverejnil v pondelok Švajčiarsky olympijský výbor podľa DPA.

Olympijské

    Petra Vlhová vo švajčiarskej Crans Montane.
    Petra Vlhová vo švajčiarskej Crans Montane.
    ZOH v roku 2038 by sa mohli konať v Európe. Lyžovanie by hostilo známe stredisko
    dnes 17:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Olympijské»ZOH v roku 2038 by sa mohli konať v Európe. Lyžovanie by hostilo známe stredisko