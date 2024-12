Športové centrum polície bilancuje uplynulý rok, predstavilo novú kolekciu oblečenia

"Vyslali sme do Paríža deviatich reprezentantov a siedmi skončili v prvej šestke. Máme vysokú efektivitu, v rámci našich možnosti sme boli úspešní. Máme olympijskú medailu. Samozrejme, mohli by sme ich mať aj viac. Bol som však tiež športovec a viem, že olympijské medaily sa nezískavajú na objednávku," pripomenul bronzový medailista z C1 z olympiády v Sydney.

"V mojej športovej kariére mám pred sebou možno už iba štyri roky. Uvidíme aké bude zdravie, forma a výsledky. Veľmi rád by som to potiahol ešte do ďalšej olympiády. Motiváciu mám, stále ma to baví. Teším sa na ďalšiu sezónu, pôjdem do nej naplno," prezradil Beňuš.

Na olympiáde v Los Angeles chce byť aj strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková, ktorá vo Francúzsku pod piatimi kruhmi neobhájila zlato v trape.

"Okrem olympiády hodnotím uplynulú sezónu pozitívne. Ak by na OH vyšlo aspoň finále, tak by som mohla povedať, že to bol super rok. Na olympiáde mi nevyšla jedna položka v prvý deň, v druhý som trafila 49 z 50 terčov. Takže som si dokázala, že strieľať viem," zhodnotila sezónu trojnásobná olympijská medailistka.

V Los Angeles sa môžu ukázať mladé talenty

ŠCP už vytvára tím pre Los Angeles 2028 a hľadá mladých adeptov. V kalifornskej metropole by sa mohla predstaviť aj boxerka Bibiana Lovašová, hoci jej šport sprevádzajú problémy.

"Stále nevieme, ktorá svetová federácia bude šport na olympijských hrách zastrešovať, či World Boxing, alebo IBA. Ja sa tým však nemôžem zaoberať. Mám za sebou prvý rok v kategórii žien a bol super. V ďalšom období treba veľa pracovať a získavať skúsenosti," povedala boxerka, ktorá má v zbierke aj bronz z ME juniorov.