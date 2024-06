Slovenský olympijský výbor si pripomenul 130 rokov od vzniku MOV, ocenil Junga

Z ďalších úspešných olympionikov aj Jana Dukátová, Miroslav Marcinko, Lucia Medzihradská, Mária Mračnová, Martina Gogolová-Kohlová, Jozef Plachý, Katarína Ráczová či Jana Slobodová-Šeďová.

"Olympionici sú príkladom pre ostatných. Ich ocenením chceme uznať, že tá námaha, ktorú vydali zo seba počas svojej kariéry mala zmysel," povedal v príhovore prezident SOŠV Anton Siekeľ.

Potlesk od prítomných si vyslúžil slovenský reprezentant vo vodnom motorizme Marián Jung, ktorý si prevzal najvyššie ocenenie v oblasti fair play za rok 2023 - Cenu Jána Popluhára za príkladný čin.

Na pretekoch v poľskom Žnine pomohol zachrániť život talianskemu súperovi Giuseppemu Rossimi, ktorý po havárii zostal vyše 14 minút pod vodou, no prežil to bez následkov.

"Bol to zvláštny pocit. Pripravujete sa na to, že podáte maximálny výkon a behom chvíle sa všetko zmení. Bolo to najväčšie víťazstvo, čo som v živote dokázal. Verím, že som bol v niečom príkladom," poďakoval sa Jung.