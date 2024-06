Slovensko posiela najmenšiu výpravu v histórii. Treba zásadné zmeny vo financovaní, vraví Siekel

BRATISLAVA. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v piatok na svojom 66. valnom zhromaždení schválil výpravu Slovenska na Hry XXXIII. olympiády v Paríži. Zatiaľ ju tvorí 25 športovcov, čo je najmenej v histórii. Parížske hry sa uskutočnia od 26. júla do 11. augusta. K piatku malo účasť v Paríži istých iba 25 slovenských športovcov, no niekoľko ďalších ešte malo šancu dostať sa na hry po skončení kvalifikačného procesu a po prerozdelení prípadne nevyužitých miesteniek zo strany iných národných olympijských výborov.

Plénum SOŠV schválilo princíp akceptácie dodatočne pridelených miesteniek a poverilo výkonný výbor v takomto prípade schváliť dodatočné nominovanie ďalších športovcov aj ich sprievodu. Slovensko však vyšle do hlavného mesta Francúzska historicky najmenšiu olympijskú výpravu.

Doteraz najmenej športovcov bolo pred troma rokmi v Tokiu, kde sa s ročným oneskorením konali OH 2020 a zúčastnilo sa ich 41 športovcov. "V súčasnosti hovoríme o 25 športovcoch, no pevne verím, že výprava by sa ešte mohla rozšíriť, ale je fakt, že je to najmenšia slovenská výprava na olympijské hry. Preto som počas pléna upozornil, že je treba vykonať zásadné a radikálne zmeny v systéme financovania slovenského športu a vrcholového športu. Veľkosť našej výpravy a kvalita našej výpravy ovplyvňuje šport ako taký a je to veľmi motivujúci faktor pre mládež. Budeme sa snažiť, aby sme v rokovaniach s ministerstvom športu a strediskami vrcholového športu pripravili také zmeny vo financovaní napríklad aj Top tímu, ktoré túto kvalitu zvýšia," povedal po valnom zhromaždení Anton Siekel. Prezident SOŠV verí, že aj keď je výprava malá, má svoju kvalitu a v Paríži dosiahne dobré výsledky.

"Veľmi sa teším, že výprava sa môže nie počtom ale kvalitou vyrovnať iným, veľkým európskym výpravám. Naše tradične silné športy, strelecké športy, vodné športy sa aj teraz budú mať ambíciu uchádzať sa o najvyššie pozície a medailové umiestnenia. Našim športovcom veľmi fandím, aby potvrdili tieto ambície. Verím, že aj tí, ktorí nie sú favoriti, prekvapia a v daný deň budú mať aj trochu toho športového šťastia a budú atakovať aj tie najvyššie pozície," uviedol. Najviac ho sklamala neúčasť v tradičnej medailovej disciplíne v rýchlostnej kanoistike: "Veľmi ma mrzí, že to nevyšlo chalanom z K4. No je to šport a často len veľmi malý rozdiel delí od veľkého úspechy či sklamania." V atletike je momentálne istá účasť Viktórie Forsterovej na 100 m i na 100 m prekážok, Gabriely Gajanovej na 800 m a mužského i ženského člena chodeckej miešanej štafety, ktorá bude mať v Paríži olympijskú premiéru. Miestenku vybojovali Dominik Černý a Hana Burzalová. Na postupových miestach v rebríčkoch sú ďalší štyria. V boxe si miestenku vybojovala Jessica Triebeľová (kategória do 66 kg). Na pozícii náhradníčky v medzinárodnom rebríčku je Miroslava Jedináková (do 60 kg). V cestnej cyklistike vybojované miestenky pre jedného muža i ženy využijú Lukáš Kubiš a Nora Jenčušová. V džude bude jediným slovenským zástupcom Marius Fízeľ (nad 100 kg), v jachtingu Róbert Kubín vo windsurfingovej triede iQFOiL.

V lukostreľbe si olympijskú účasť z Tokia v individuálnej súťaži v olympijskom luku zopakuje Denisa Baránková. Vo vodnom slalome získali miestenky Matej Beňuš, Zuzana Paňková, Jakub Grigar a Eliška Mintálová. V plávaní dostalo Slovensko miestenku pre jedného muža a jednu ženu. Na základe najvyššieho rebríčkového postavenia ich získali Matej Duša (50 m v. sp.) a Tamara Potocká (200 m pol. pret.). V skejtbordingu sa ako historicky prvý Slovák v tomto športe predstaví Richard Tury v disciplíne street. Najpočetnejšie zastúpenie má Slovensko v športovej streľbe, v ktorej sa predstaví šesť reprezentantov - Zuzana Rehák Štefečeková, Marián Kovačócy, Danka Barteková, Vanesa Hocková, Juraj Tužinský a Patrik Jány. V stolnom tenise vybojoval jedinú miestenku do mužskej dvojhry Wang Jang. Teoretickú šancu objaviť sa v Paríži má v ženskej dvojhre Barbora Balážová, ktorá je aktuálne prvá "pod čiarou".

V tenise sa okolo slovenskej účasti definitívne vyjasní 4. júla, keď Medzinárodná tenisová federácia (ITF) zverejní zoznam kvalifikovaných hráčov. Rebríčkovo najvyššie je Anna Karolína Schmiedlová, ale teoretickú šancu objaviť sa na OH majú aj Tereza Mihalíková, Rebecca Šramková, Jozef Kovalík a Lukáš Klein, informoval olympic.sk. V zápasení bude reprezentovať SR len voľnoštýliar Tajmuraz Salkazanov (do 74 kg). Slovenskú výpravu v Paríži povedie športový riaditeľ SOŠV Roman Buček. Na základe požiadavky Medzinárodného olympijského výboru bude vo výprave aj tzv. welfare officer, starajúci sa o duševnú pohodu členov výpravy. Túto funkciu bude vykonávať psychologička. "Kvalifikačný proces v tenise a atletike je stále otvorený. Momentálne máme na postupových miestach v atletike štyroch športovcov a ak sa nestanú nejaké významné zmeny v poradí, tak by mohli byť kvalifikovaný. To však budeme vedieť až v prvom júlovom týždni. Budeme mať veľmi krátky čas, aby sme spracovali tieto informácie a do 8. júla doručili MOV menovité prihlášky. Aj v tenise máme šancu, že by nám mohla pribudnúť miestenka. Najbližšie k tomu je asi Anna Karolína Schmiedlová, ktorá sa pohybuje tesne na kraji kvalifikácie. V stolnom tenise je Barbora Balážová prvá náhradníčka," povedal Buček.