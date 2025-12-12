Úspešná šprintérka vymení teplo za chlad. Na olympijských hrách sa predstaví v bobových pretekoch

Švajčiarska olympijská šprintérka Salome Koraová sa snaží čo najlepšie využiť svoju explozívnu rýchlosť, keď sa usiluje reprezentovať svoju krajinu v bobových pretekoch na budúcoročných zimných hrách Milano Cortina.
Prechod z atletiky k bobom je dobre známa cesta – Nemka Alexandra Burghardtová aj Američanka Lauryn Williamsová už v minulosti získali medaily v oboch športoch.
Kora bude súťažiť ako brzdička v dvojboboch s vodičkou Inolou Blattyovou, ktorá je taktiež šprintérkou prechádzajúcou na rovnaký šport.
Tridsaťjedenročná Koraová súťažila v behu na 100 metrov na letných olympiádach v rokoch 2016, 2021 a 2024 a tento rok skončila siedma v semifinále na majstrovstvách sveta v Tokiu.
„Nie som až taká talentovaná v športoch, okrem toho, že viem rýchlo utekať,“ povedala Kora pre Olympics.com v rozhovore zverejnenom vo štvrtok.
„Preto si myslím, že boby boli jediná možnosť. Je to naozaj pravda, túto kombináciu šprint – boby vidíte celkom často, takže to bola jasná voľba. Dôvod, prečo to robím, je samozrejme fyzická stránka.“
Koraová debutovala vo Svetovom pohári na otváracích pretekoch sezóny v Cortine d’Ampezzo v novembri, kde s Blattyovou skončili na 11. mieste. O týždeň neskôr sa zlepšili a obsadili ôsme miesto v rakúskom Innsbrucku.
„Je to obrovská príležitosť získať pocit z úplne iného športu na vysokej úrovni,“ povedala Kora.
„Začínam teraz a môžem byť okamžite súčasťou Svetového pohára – nemyslím si, že v inom športe je to možné – takže som naozaj chcela túto príležitosť využiť.“
Kora uviedla, že po zimných olympijských hrách bude naďalej súťažiť ako šprintérka a mieri na Švajčiarske halové atletické majstrovstvá, ktoré sa konajú hneď po hrách.
„To je týždeň po olympijských hrách,“ dodala.