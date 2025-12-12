Úspešná šprintérka vymení teplo za chlad. Na olympijských hrách sa predstaví v bobových pretekoch

Salome Koreová.
Salome Koreová. (Autor: REUTERS)
REUTERS|12. dec 2025 o 10:00
ShareTweet0

Prechod z atletiky k bobom je historicky dobre známa cesta.

Švajčiarska olympijská šprintérka Salome Koraová sa snaží čo najlepšie využiť svoju explozívnu rýchlosť, keď sa usiluje reprezentovať svoju krajinu v bobových pretekoch na budúcoročných zimných hrách Milano Cortina.

Prechod z atletiky k bobom je dobre známa cesta – Nemka Alexandra Burghardtová aj Američanka Lauryn Williamsová už v minulosti získali medaily v oboch športoch.

Kora bude súťažiť ako brzdička v dvojboboch s vodičkou Inolou Blattyovou, ktorá je taktiež šprintérkou prechádzajúcou na rovnaký šport.

Tridsaťjedenročná Koraová súťažila v behu na 100 metrov na letných olympiádach v rokoch 2016, 2021 a 2024 a tento rok skončila siedma v semifinále na majstrovstvách sveta v Tokiu.

„Nie som až taká talentovaná v športoch, okrem toho, že viem rýchlo utekať,“ povedala Kora pre Olympics.com v rozhovore zverejnenom vo štvrtok.

„Preto si myslím, že boby boli jediná možnosť. Je to naozaj pravda, túto kombináciu šprint – boby vidíte celkom často, takže to bola jasná voľba. Dôvod, prečo to robím, je samozrejme fyzická stránka.“

Koraová debutovala vo Svetovom pohári na otváracích pretekoch sezóny v Cortine d’Ampezzo v novembri, kde s Blattyovou skončili na 11. mieste. O týždeň neskôr sa zlepšili a obsadili ôsme miesto v rakúskom Innsbrucku.

„Je to obrovská príležitosť získať pocit z úplne iného športu na vysokej úrovni,“ povedala Kora.

„Začínam teraz a môžem byť okamžite súčasťou Svetového pohára – nemyslím si, že v inom športe je to možné – takže som naozaj chcela túto príležitosť využiť.“

Kora uviedla, že po zimných olympijských hrách bude naďalej súťažiť ako šprintérka a mieri na Švajčiarske halové atletické majstrovstvá, ktoré sa konajú hneď po hrách.

„To je týždeň po olympijských hrách,“ dodala.

Olympijské

    Salome Koreová.
    Salome Koreová.
    Úspešná šprintérka vymení teplo za chlad. Na olympijských hrách sa predstaví v bobových pretekoch
    dnes 10:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Olympijské»Úspešná šprintérka vymení teplo za chlad. Na olympijských hrách sa predstaví v bobových pretekoch