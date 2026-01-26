Začiatok hier sa nezadržateľne blíži. Olympijský oheň už dorazil do dejiska

Olympijský oheň v pondelok dorazil do Cortiny d'Ampezzo, jedného z dejísk nadchádzajúcich ZOH v Taliansku. Stalo sa tak jedenásť dní pred oficiálnym štartom podujatia.
Olympijskú pochodeň priniesli do talianskeho strediska presne v deň 70. výročia štartu zimných hier v Cortine v roku 1956.
Tento rok olympiádu hostí spoločne s Milánom, kde sa v piatok 6. februára uskutoční otvárací ceremoniál.
Oheň zapálili ešte koncom novembra v Olympii, gréckom rodisku starovekých hier. V krajine absolvoval týždennú štafetu a 4. decembra odštartoval 63-dňovú trasu naprieč všetkými dvadsiatimi talianskymi regiónmi. Hry potrvajú do 22. februára, pripomenula agentúra DPA.