    Začiatok hier sa nezadržateľne blíži. Olympijský oheň už dorazil do dejiska

    Olympijský oheň prichádza do dejiska hier.
    Olympijský oheň prichádza do dejiska hier. (Autor: REUTERS)
    TASR|26. jan 2026 o 22:00
    Oheň zapálili ešte koncom novembra v Olympii.

    Olympijský oheň v pondelok dorazil do Cortiny d'Ampezzo, jedného z dejísk nadchádzajúcich ZOH v Taliansku. Stalo sa tak jedenásť dní pred oficiálnym štartom podujatia.

    Olympijskú pochodeň priniesli do talianskeho strediska presne v deň 70. výročia štartu zimných hier v Cortine v roku 1956.

    Tento rok olympiádu hostí spoločne s Milánom, kde sa v piatok 6. februára uskutoční otvárací ceremoniál.

    Oheň zapálili ešte koncom novembra v Olympii, gréckom rodisku starovekých hier. V krajine absolvoval týždennú štafetu a 4. decembra odštartoval 63-dňovú trasu naprieč všetkými dvadsiatimi talianskymi regiónmi. Hry potrvajú do 22. februára, pripomenula agentúra DPA.

    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

