Zimné olympijské hry 2030 čelia problémom. Nice chce meniť pôvodné plány

Zimné olympijské hry 2030 vo francúzskych Alpách čelia po odstúpení štyroch kľúčových členov organizačného výboru ďalším komplikáciám.
Nový starosta mesta Nice Eric Ciotti totiž nesúhlasí s dejiskami hokejového turnaja, súťaže krasokorčuliarov a nepozdáva sa mu ani umiestnenie olympijskej dediny.
Prímorské stredisko bude spoločne s alpskými regiónmi krajiny centrom hier. Krajne pravicový kandidát Ciotti uspel v nedeľňajšom druhom kole komunálnych volieb.
Hokejový turnaj na ZOH 2030 by sa podľa terajších plánov mal uskutočniť na futbalovom štadióne mestského klubu OGC Nice. Novému starostovi prekáža fakt, že tamojší tím by bol počas tohto obdobia bez svojho domovského stánku.
Podľa jeho výpočtov by po tomto kroku klub prišiel o 80 miliónov eur. Ciotti nesúhlasí ani s vybudovaním novej haly pre krasokorčuľovanie a chce súťaže presunúť do už existujúcej haly Palais des Congres Acropolis.
Olympijská dedina by sa podľa neho mala postaviť na mieste policajných kasární, ktoré od pôvodného miesta delí 15 kilometrov. Počas kampane sa Ciotti vyjadril, že je v prípade pokročilých plánov ochotný akceptovať len dejisko krasokorčuľovania.
Nový najvyšší predstaviteľ mesta nemá dobré vzťahy s Renaudom Muselierom, predsedom regiónu Provence-Alpes-Côte d’Azur.
„Nový starosta Nice predstavuje pre organizáciu hier naozaj reálny problém. Je síce za to, aby sa hry konali, no nesúhlasí s pôvodnými plánmi,“ vyhlásil Muselier v pondelok podľa AFP a doplnil, že má aj záložný plán.
Solideo, orgán zodpovedný za realizáciu olympijských stavebných projektov, má podľa Museliera v apríli oznámiť oficiálne údaje a dovtedy už musí byť o dejiskách rozhodnuté.
Na konci februára odstúpil pre interné konflikty z funkcie generálny riaditeľ organizačného výboru Cyril Linette, predtým z výboru odišli aj ďalší traja predstavitelia.
Piate najväčšie mesto Francúzska bude okrem hokeja a krasokorčuľovania hostiť aj curling, šortrek a záverečný ceremoniál.