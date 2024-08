Olympiáda v Los Angeles prinesie viacero nových športov, vodný slalom bude mimo dejiska

Jedným z príkladov je breaking. Američania si v programe ponechali napríklad surfing či skejtboarding a ponúkli niekoľko ďalších športov - bejzbal so softbalom, kriket, lakros, squash alebo vlajkový futbal, teda bezkontaktnú formu amerického futbalu.

Ohrozená je olympijská budúcnosť boxu, keďže Medzinárodný olympijský výbor (MOV) nechce súťaže v tomto športe organizovať bez silného partnera.

MOV totiž neuznáva Medzinárodnú boxerskú asociáciu (IBA), na čele ktorej stojí Umar Kremľov ako "dobrý známy" ruského vodcu Vladimira Putina.

Alternatívou môže byť nová organizácia World Boxing, do tej však odmietajú vstúpiť viaceré národné zväzu pod vplyvom obáv z hnevu spomenutého Kremľova.

Podľa dosluhujúceho prezidenta MOV Thomasa Bacha by mala padnúť definitíva v roku 2025.

V ohrození boli aj vzpieranie či moderný päťboj, no tieto odvetvia robia vyžiadané kroky k tomu, aby sa nevytratili z olympijského programu.

Napríklad v modernom päťboji by jazdeckú časť mal nahradiť terénny beh s prekážkami.

Minimálne dočasnou novinkou v programe OH 2028 by malo byť pobrežné veslovanie v mori, ktoré by nahradilo súťaže v dvojskife ľahkých váh.