Dokončenie hokejovej arény stále sprevádza neistota. Organizátori sú optimisti, no nemajú plán B

Organizácia zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo stále čelí neistote ohľadom dokončenia novej hokejovej arény Santa Giulia s kapacitou 16-tisíc miest, ktorá sa nachádza na okraji Milána.
Testovací turnaj majstrovstiev sveta do 20 rokov, ktorý mal preveriť pripravenosť štadióna, presunuli do hokejovej arény Rho Fiera, ktorá tiež bude hostiť zápasy počas ZOH.
Generálny riaditeľ hier "pod piatimi kruhmi" Andrea Varnier uviedol, že termín dokončenia je veľmi tesný, no je to súčasť plánu. Ďalší testovací turnaj sa uskutoční až v januári, menej ako mesiac pred prvým olympijským zápasom žien, ktorý sa odohrá deň pred otváracím ceremoniálom na milánskom San Sire.
Presný dátum odovzdania arény miestnym organizátorom nie je známy, no Vernier je optimistický, že bude pripravená na olympiádu. Informuje o tom web insidethegames.biz.
"Nemáme plán B. Musíme zabezpečiť bezchybnú organizáciu súťaží v Santa Giulia," povedal Andrea Francisi, riaditeľ prevádzky hier. Denné aktualizácie ukazujú, že stavebné práce napredujú a spolupráca medzi firmami a organizátormi je výborná.
Aj keď aréna ešte nebola oficiálne otvorená, vstupenky na olympijské zápasy sú v predaji, pričom cena za finále mužov dosahuje až 1400 eur. Ženský turnaj sa uskutoční od 5. do 19. februára, mužské zápasy od 11. do 22. februára. Na ľade sa predstavia hviezdy NHL vrátane Connora Bedarda či Connora McDavida.
Po prvý raz budú musieť hokejisti na olympiáde nosiť ochranu krku, čo je novinka po zmene pravidiel Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v roku 2023.