Plán B neexistuje, Taliani si hanbu nemôžu dovoliť. V akom štádiu je výstavba olympijskej arény?

BRATISLAVA/MILÁNO. Ak sa pozriete na oficiálnu stránku Zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine, okrem iného tam uvidíte odpočítavanie do začiatku hier. Aktuálne je na čísle 74. Do začiatku zimnej olympiády zostáva už len 11 týždňov.
Väčšina olympijských dejísk je takmer plne pripravená, ale hlavné dejisko hokejového turnaja má od finálnej podoby ešte stále ďaleko, pritom nová aréna sa má stať najväčším športovým priestorom v celom milánskom programe.
„Pred niekoľkými týždňami sme vycestovali do Milána a zostali sme šokovaní. Štadióny a okolie neboli úplne pripravené. Videli sme štadión, ktorý nie je dostavaný, nie je tam tréningová plocha a bola tam jama," hovoril nedávno šéf slovenského hokeja Miroslav Šatan.
Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, ako znie celý názov novovybudovanej haly, mala byť podľa pôvodných plánov o takomto čase schopná prevádzky, vo vnútri mali špecialisti z rôznych častí sveta pripravovať ľadovú plochu, na ktorej sa po 12 rokoch opäť predstavia aj najlepší hráči z NHL.
Realita je však, ako už býva zvykom, iná. Aj koncom novembra vládne pri aréne čulý ruch, nad halou sa týčia žeriavy a okolie pripomína skôr stavenisko ako blížiace sa centrum najlepšieho hokejového turnaja poslednej dekády.
Pohľad na aktuálne fotografie ale naznačuje, že za posledné týždne sa práce výrazným spôsobom pohli dopredu.
Pozitívne sa k situácii stavia už aj vedenie NHL, ktoré viackrát vyjadrilo obavy nad včasným dokončením arény.
„Príprava na hry prebieha v maximálnom nasadení všetkých ľudí, ktorí sa na tom podieľajú," hovorí pre Sportnet Igor Nemeček, riaditeľ hokejového turnaja na ZOH 2026.
V článku sa dozviete:
- Prečo mešká výstavba arény?
- V akom štádiu sa aktuálne nachádza?
- Či bol na stole plán B?
- Ako dopadla kontrola zo strany NHL?
Na stavbe sa pracuje neustále
Aréna Santa Giulia je jeden z kľúčových projektov milánskej infraštruktúry pre ZOH 2026. Vyrastá v juhovýchodnej časti mesta, v štvrti Rogoredo – Santa Giulia, ktorá prechádza rozsiahlym urbanistickým rozvojom.
Nová hala má mať približne 14-tisíc miest na sedenie. Hostiť bude predovšetkým mužský hokejový turnaj, ale aj záver ženskej časti – semifinále, duel o bronz a finále – a rovnako aj parahokej.
Vedľa hlavnej arény sa má postaviť aj tréningová plocha, ktorú budú využívať všetky reprezentácie vrátane slovenskej.
Výstavba arény sa začala v roku 2023. Projekt pochádza z dielne spoločnosti David Chipperfield Architects, ktorá navrhla elipsovitú, viacúčelovú arénu s tromi výraznými prstencami na fasáde.
Budova je koncipovaná tak, aby okrem športových podujatí spĺňala aj technické a akustické požiadavky veľkých koncertov a podujatí s vysokou návštevnosťou.
Santa Giulia nie je projekt určený len pre ZOH. Generálnym zhotoviteľom je súkromný investor. Po skončení hier má slúžiť ako dlhodobé multifunkčné centrum – miesto pre najväčšie koncerty, komerčné podujatia, turnaje halových športov ako basketbal a volejbal či veľké firemné akcie.
Talianska strana ju vníma ako kľúčový prvok trvalého odkazu hier a ako chýbajúci moderný eventový priestor pre Miláno, ktoré doteraz podobnú arénu v tomto rozsahu nemalo.
Od úvodnej fázy stavby sa očakávalo, že s dokončením haly to bude veľmi natesno. Počítalo sa však s tým, že organizátori budú mať dostatok času potrebného na testovacie akcie pred olympiádou.
Už počas skorej jesene však informácie naznačovali, že výstavba nenapredovala tak rýchlo, ako sa plánovalo, a harmonogram je preto veľmi napnutý.
„Dôvodov, prečo výstavba mešká, je viacero. Posunulo sa to z dôvodu covidu, ale taktiež aj zvýšených nákladov na materiály," ozrejmil Nemeček.
Do Milána chodí pravidelne už tri roky, od apríla tohto roku tam býva. Na vlastné oči tak vidí, ako aréna každým dňom rastie.
„Opláštenie zvonku je v podstate hotové. Teraz sa robia vnútorné dokončovacie práce," priblížil. Robotníci pracujú na stavbe neustále.
Žiadny plán B neexistuje, fiasko si Taliani nemôžu dovoliť. V hre je príliš veľa a každý, počnúc Medzinárodným olympijským výborom, IIHF a NHL, chce, aby sa hala dokončila v požadovanom termíne.
„Všetkým záleží na tom, aby to bolo na čas pripravené," dodáva Nemeček.
Postaviť ľad na betóne je bežné
Veľké obavy nastali v polovici októbra, keď organizátori oznámili, že v aréne zrušili hlavné testovacie podujatie. Hala mala privítať MS v hokeji do 20 rokov 1B divízie, ktorých súčasťou je aj talianske mládežnícke mužstvo.
Počas podujatia sa mala preveriť pripravenosť haly, kvalita ľadu a ostatné náležitosti. Lenže aktuálna situácia to nedovolí.
„Bude to veľmi blízko začiatku hier, časový harmonogram je veľmi napätý. Ale vedeli sme to,“ povedal generálny riaditeľ organizačného výboru Miláno - Cortina Andrea Varnier.
Šampionát nižšej divízie boli organizátori nútení presunúť do druhej haly - na výstavisko Fiera Milano.
Hokejový štadión tam postavili v jednom z dvoch obrovských pavilónov, v druhom budú súťažiť rýchlokorčuliari.
Milano Rho Ice Hockey Arena s kapacitou približne 5 700 miest bude hostiť veľkú časť ženského turnaja, šesť zápasov mužského turnaja a jedno mužské štvrťfinále.
Jedno stretnutie tam odohrá aj slovenská reprezentácia, 13. februára o 12:10 proti domácemu Taliansku.
„Hala na výstavisku sa momentálne dokončuje a behom zopár dní by mala byť kompletne zariadená, so všetkými šatňami a zázemím," hovorí Nemeček.
„Postaviť ľad na betóne je dnes absolútne bežná prax. Firmy, ktoré sa s tým zaoberajú, to nemajú problém urobiť. Aj keď nie som inžinier ani technik, mám informácie od ľudí, že niekedy je tento provizórny ľad lepší, ako keď ho máte vo fixnej hale. Dôverujem tým ľuďom a verím, že ho pripravia v najvyššej kvalite."
Podobne ako v hlavnej hale Santa Giulia, aj na výstavisku sa postavia dve klziská - zápasové a tréningové. Šéf turnaja dodáva, že v najbližších dňoch sa začne pracovať na tvorbe ľadovej plochy.
„Hlavný fokus je aktuálne na testovacie podujatie, ktoré sa uskutoční od 7. do 14. decembra. Potom ešte máme priestor doladiť všetko, čo nebude fungovať podľa predstáv alebo sa ukáže ako problematické, aby bolo počas olympiády všetko pripravené tak, ako má byť."
Testovanie bude, aj keď neskôr
Ešte pred niekoľkými týždňami bola v hre alternatíva, že hlavnú halu si pred ZOH nikto nevyskúša a spustia ju až na samotné zápasy základnej časti olympijského turnaja.
Ohrozené tak bolo aj pravidlo, ktoré hovorí o tom, že každé športovisko slúžiace pre potreby olympiády musí byť podrobené oficiálnou skúškou. Nemeček so scenárom bez testovania nepočítal.
„Pre mňa je dôležité to, aby sme to mali aj vyskúšané, lebo bez testovacieho podujatia nemôžeme ísť na olympiádu. To platí, či už je to na fixnej hale, ako máme napríklad v Bratislave, alebo na takej, kde sa ľad robí len na jedno podujatie. To všetci chápu a preto k tomu aj tak pristupujú," hovorí.
Organizátori rozhodli, že testovanie novej arény určite bude, len v inom termíne, ako sa pôvodne očakávalo.
„Mali sme testovať jednu aj druhú halu v jednom týždni. Keďže však na veľkej hale potrebujú každý deň na dokončenie, rozhodli sme sa, že bude efektívnejšie otestovať 'ženskú' halu naplno aj s tréningovou plochou a nebudeme prerušovať stavebné práce vo veľkej aréne," dodal Nemeček.
Ak pôjde všetko podľa plánu, ľadová plocha v aréne Santa Giulia sa podľa neho začne vyrábať na začiatku decembra. Už pred Vianocami by malo byť všetko hotové.
Ľad v novej aréne si nakoniec vyskúšajú domáci hokejisti. Od 9. do 11. januára sa tam uskutoční finále Talianskeho pohára a finále talianskej hokejovej ligy.
Počas troch dní sa v aréne odohrá sedem zápasov, čo bude simulácia náročného olympijského programu.
Nemeček so svojim tímom bude mať potom necelý mesiac na to, aby odstránil prípadné nedostatky a pripravil turnaj po športovej stránke.
„Za športovú časť zodpovedám ja a tá pripravená bude. Ak bude aréna hotová koncom decembra, verím, že všetko stihneme tak, aby bolo 31. januára – keď prídu prvé tímy a otvorí sa olympijská dedina – všetko nastavené a pripravené na používanie."
Kontrola z NHL
Po zrušení prvotného testovacieho podujatia vo veľkej aréne prišli očakávané obavy aj zo zámoria. Vedenie NHL uvoľní hráčov zámorských klubov na olympiádu po 12 rokoch a prípadný nezdar by sa určite nestretol s pochopením.
„Posledné dva roky sme mali obavy ohľadom pokroku na oboch štadiónoch, ale najmä na hlavnom. Je to predovšetkým zodpovednosť MOV, my prídeme do Milána ako pozvaní hostia," uviedol komisár NHL Gary Bettman.
MOV a IIHF ho ubezpečovali, že všetko bude v poriadku. Napriek tomu si NHL chcela výstavbu overiť osobne.
Do Milána prišli dvaja zástupcovia profiligy na takzvanú site visit, teda kontrolnú návštevu priamo na mieste. Jej cieľom bolo preveriť aktuálny stav príprav na olympiádu – od postupu stavebných prác v aréne až po technické zabezpečenie, logistiku tímov či zázemie pre hráčov.
„Boli sme v oboch halách a skontrolovali stav príprav. Ich hlavná konzultácia bola s naším ice masterom (hlavným technikom ľadu), ktorý je z Kanady a tiež pracuje v NHL. Ten je už na šiestej olympiáde a je spojivom medzi dodávateľom celej techniky a výrobou ľadu. Malé pripomienky, ktoré mali, sú zapracované a budú spravené," ozrejmil Nemeček.
Dodal, že technickí pracovníci prídu aj na testovacie podujatia. „Bude sa to analyzovať tak, aby na začiatok olympiády bolo všetko pripravené."
Vrchol kariéry
Ženský turnaj je na programe od 5. do 19. februára, mužský, na ktorom nebudú chýbať slovenskí reprezentanti, odštartuje 11. a vyvrcholí 22. februára.
Oba bude mať pod palcom práve Nemeček. Je vôbec prvý Slovák, ktorý dostal možnosť organizovať podobné podujatie na najvyššej možnej úrovni.
Jeho úlohou bude zodpovedať za množstvo detailov, ktoré však vedia ovplyniť chod jednotlivých tímov aj ich výkony.
Organizácia hokejového turnaja si vyžaduje rozsiahlu prípravu aj mimo ľadu. Na starosti majú zostavenie kompletného tréningového aj zápasového plánu, aby mali tímy jasno v tom, kedy a kde sa budú pripravovať.
K tomu patrí aj zabezpečenie kabín – od technického zázemia a občerstvenia až po každodennú starostlivosť o výstroj.
Fungovať musí aj práčovňa. Výstroj sa bude denne odnášať do dočasného centra na zimnom štadióne, kde je zriadené kompletné zázemie, a následne sa bude vracať späť do kabín.
Popri tom bolo potrebné zabezpečiť personál a vyškoliť takzvaných tímhostov. Tí sú s mužstvami v neustálom kontakte, riešia operatívne problémy a slúžia ako spojka medzi tímom a organizátormi.
Špecifickou úlohou bolo aj nájsť ľudí na čistenie ľadu počas reklamných prestávok – čo je v Miláne, kde hokej nemá výraznú tradíciu a nehrá tam žiadne mužstvo, jedna z náročnejších výziev.
„Chcem, aby bolo na konci tejto práce všetko v maximálnom poriadku. Aby to bolo naozaj tip-top, potrebujem spoluprácu celého tímu," dodáva Nemeček.