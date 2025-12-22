Pompeje zažili výnimočný moment. Olympijský oheň niesol hrdina akčných filmov

Jackie Chan niesol olympijský oheň cez Pompeje
Jackie Chan niesol olympijský oheň cez Pompeje (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|22. dec 2025 o 19:12
ShareTweet0

Pochodeň bude ďalej putovať do Neapola.

Olympijský oheň v pondelok niesol aj populárny čínsky herec Jackie Chan. S pochodňou prešiel cez archeologické nálezisko v Pompejach, ktoré v roku 79 zničil výbuch sopky Vezuv.

Olympijský oheň dorazil do Talianska pred troma týždňami, 63-dňovú trasu dlhú 12-tisíc kilometrov, ktorá povedie cez všetkých 110 talianskych provincií, začal v sobotu 6. decembra.

V utorok ho cez svoj rodný Neapol ponesú bývalí talianski futbalisti Fabio Cannavaro a Ciro Ferrara. Zimná olympiáda sa uskutoční od 6. do 22. februára, pripomenula agentúra AP.

Olympijské

    Jackie Chan niesol olympijský oheň cez Pompeje
    Jackie Chan niesol olympijský oheň cez Pompeje
    Pompeje zažili výnimočný moment. Olympijský oheň niesol hrdina akčných filmov
    dnes 19:12
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Olympijské»Pompeje zažili výnimočný moment. Olympijský oheň niesol hrdina akčných filmov