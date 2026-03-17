Olympijský futbal v roku 2028 sa začne pred začiatkom hier. Finále na historickom štadióne

Futbalové olympijské turnaje mužov a žien v roku 2028 sa začnú štyri dni pred oficiálnym začiatkom olympijských hier v Los Angeles.
Skorší štart súťaží, ktorý schválil Medzinárodný olympijský výbor, dopraje tímom v programe dva dni voľna navyše v porovnaní s predchádzajúcimi hrami.
Pauza bude aj medzi skončením základných skupín a začiatkom štvrťfinálových zápasov, aby mali mužstvá dostatok času na presuny. Hrať sa bude v celkovo siedmich mestách v USA.
Rozpis olympijských turnajov počíta so začiatkom 10. júla 2028. Základné skupiny a niektoré štvrťfinále sa odohrajú v New Yorku, Columbuse, Nashville a St. Louis, v Kalifornii, kde budú vrcholiť vyraďovacie boje, sa bude hrať v San Jose, San Diegu a Pasadene.
Finálové zápasy bude hostiť historický Rose Bowl Stadium, kde sa hralo o olympijské zlato už v roku 1984.
V roku 1994 hostil aj finále majstrovstiev sveta mužov a o päť rokov neskôr finále svetového šampionátu žien. Presný rozpis turnaja bude zverejnený neskôr.