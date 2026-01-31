    Po skončení hier budovu premenia na internáty. Do olympijskej dediny prišli prví športovci

    Do jedného z dejísk ZOH 2026 prišli športovci z Talianska, Nemecka, Česka či Japonska.

    Dedina športovcov pre februárové zimné olympijské hry v talianskom Miláne v piatok oficiálne otvorila svoje brány.

    Stalo sa tak presne týždeň pred slávnostným otvorením prestížneho podujatia. Podľa organizačného výboru sa ako prví nasťahovali talianski športovci, po nich prišli veľké výpravy z Nemecka, Česka a Japonska.

    Ešte v piatok prišli do dejiska ZOH aj športovci z Holandska a Austrálie. Slávnostné otvorenie hier je naplánované na 6. februára, no už v stredu 4. februára sa začnú prvé súťaže, keďže sa v Cortine d'Ampezzo sa začne curlingový turnaj.

    Olympijská dedina v Miláne je navrhnutá tak, aby poskytla ubytovanie pre približne 1700 športovcov a ich podporný personál. Miláno ako ekonomické centrum Talianska bude dejiskom väčšiny športov na ľade vrátane krasokorčuľovania a ľadového hokeja.

    Budovu dediny postavil súkromný developer a po skončení marcových zimných paralympijských hier bude premenená na študentské internáty.

    Okrem milánskej dediny bola v Cortine d'Ampezzo vybudovaná dočasná olympijská dedina pozostávajúca zo 377 mobilných domov. Cortina bude hostiť ženské zjazdové lyžovanie, curling, boby, sane a skeleton.

    Zimné olympijské hry sa uskutočnia v Taliansku už tretíkrát. Cortina d'Ampezzo ich hostila v roku 1956 a Turín o 50 rokov neskôr.

    Jednotlivé športoviská sa rozprestierajú po severnom Taliansku s využitím existujúcich lokalít, ktoré majú skúsenosti s veľkými podujatiami, ako napríklad Anterselva pre biatlon, Bormio a Cortina pre alpské lyžovanie a Val di Fiemme pre severské lyžovanie.

