Po skončení hier budovu premenia na internáty. Do olympijskej dediny prišli prví športovci

Dedina športovcov pre februárové zimné olympijské hry v talianskom Miláne v piatok oficiálne otvorila svoje brány.
Stalo sa tak presne týždeň pred slávnostným otvorením prestížneho podujatia. Podľa organizačného výboru sa ako prví nasťahovali talianski športovci, po nich prišli veľké výpravy z Nemecka, Česka a Japonska.
Ešte v piatok prišli do dejiska ZOH aj športovci z Holandska a Austrálie. Slávnostné otvorenie hier je naplánované na 6. februára, no už v stredu 4. februára sa začnú prvé súťaže, keďže sa v Cortine d'Ampezzo sa začne curlingový turnaj.
Olympijská dedina v Miláne je navrhnutá tak, aby poskytla ubytovanie pre približne 1700 športovcov a ich podporný personál. Miláno ako ekonomické centrum Talianska bude dejiskom väčšiny športov na ľade vrátane krasokorčuľovania a ľadového hokeja.
Budovu dediny postavil súkromný developer a po skončení marcových zimných paralympijských hier bude premenená na študentské internáty.
Okrem milánskej dediny bola v Cortine d'Ampezzo vybudovaná dočasná olympijská dedina pozostávajúca zo 377 mobilných domov. Cortina bude hostiť ženské zjazdové lyžovanie, curling, boby, sane a skeleton.
Zimné olympijské hry sa uskutočnia v Taliansku už tretíkrát. Cortina d'Ampezzo ich hostila v roku 1956 a Turín o 50 rokov neskôr.
Jednotlivé športoviská sa rozprestierajú po severnom Taliansku s využitím existujúcich lokalít, ktoré majú skúsenosti s veľkými podujatiami, ako napríklad Anterselva pre biatlon, Bormio a Cortina pre alpské lyžovanie a Val di Fiemme pre severské lyžovanie.