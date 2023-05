Alcaraz po boku Nadala? Mladému Španielovi sa môže splniť sen na OH v Paríži

Pre štrnásťnásobného šampióna Roland Garros by mala byť budúca sezóna posledná v kariére.

PARÍŽ. Španielsky tenista Carlos Alcaraz si chce na OH 2024 v Paríži zahrať štvorhru po boku svojho krajana Rafaela Nadala.

"Ak by som si v Paríži zahral štvorhru po boku Rafu, bol by to splnený sen.

Dúfam, že bude čo najskôr opäť fit a dostane sa do skvelej formy.

Veľmi ma zarmútila správa, že v tomto toku ho neuvidíme na Roland Garros.