Ruský bežec neuspel na arbitrážnom súde. Na olympijských hrách sa nepredstaví

Ruský bežec na lyžiach Alexander Bolšunov neuspel na Športovom arbitrážnom súde so žiadosťou o zrušenie zákazu štartu na olympijských hrách v Miláne a Cortine d 'Ampezzo. Arbitráž jeho odvolanie zamietla, pretože bolo podané neskoro.
Trojnásobný olympijský šampión Bolšunov rovnako ako ďalší jeho krajania nesmú na hrách štartovať kvôli ruskej invázii na Ukrajinu.
Povolenie na účasť na olympiáde pod neutrálnou vlajkou dostalo len 13 športovcov z Ruska a sedem z Bieloruska.
Dvadsaťdeväťročný Bolšunov sa preto v stredu obrátil na ad hoc komisiu CAS, ktorá však jeho odvolanie proti decembrovému verdiktu Medzinárodnej lyžiarskej federácie z procesných dôvodov zamietla.
Môže sa totiž zaoberať prípadmi len počas hier alebo najneskôr desať dní pred ich začiatkom.
"Aby sme mali právomoc tento spor riešiť, muselo by odvolanie byť podané najneskôr 27. januára," uviedla komisia vo vyhlásení.