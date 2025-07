Srdnatý výkon a veľká radosť. Slovensko sa dočkalo medaily na siedmy deň

Ako sa rodila? „Naozaj ťažko. Mal som pocit, že som začal rýchlo a na ôsmej prekážke som toho mal plné zuby. Dal som do toho úplne všetko, celé srdce.

Keď sa ku mne blížil Američan, hovoril som si, že ho nemôžem pustiť, lebo som si myslel, že presne to bude to tretie miesto a keď išiel za desiatou prekážkou cezo mňa, hovoril som si, že to nie je možné, že budem štvrtý a po dobehu som si aj myslel, že je to štvrté miesto, takže keď na tabuli vyskočilo moje meno, že som tretí, bol som neskutočne šťastný,“ povedal Patrik v cieli.

VIDEO: Bronzový beh Patrika Dömötöra