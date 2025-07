Nominácia Slovenska a prehľad športov - Svetové univerzitné hry 2025

Výpravu Slovenska tvoria študenti z trinástich slovenských univerzít. Spolu so 63 športovcami pocestuje do Nemecka aj 26 členov realizačného tímu.

Nominácia Slovenska na Zimné svetové univerzitné hry 2025

Atletika: Adam Antalec – skok o žrdi, Matej Baluch – 400 m prekážok, Matúš Blšták – trojskok, skok do diaľky, Hana Burzalová – chôdza 20 km, Agáta Cellerová – 4×100 m, Michaela Comová – skok do diaľky, Petrik Dӧmӧtӧr – 400 m prekážok, Delia Farajpour – 100 m, 4×100 m, Filip Federič – 100 m, 200 m, Tomáš Grajcarík – 400 m, Lenka Kovačovičová – 200 m, 4×100 m, Monika Marjová – vrh guľou, Jakub Nemec – 100 m, 200 m, Martina Segečová – 400 m, 4×100 m, Rebecca Slezáková – 400 m prekážok, 4×100 m, Viktória Strýčková – 100 m, 200 m, 4×100 m, Natália Váleková – vrh guľou, Tereza Čorejová – 100 m prekážok, 4×100 m, realizačný tím: Naďa Bendová (trénerka), Roman Comora (tréner), Radoslav Dubovský (tréner), Marek Korba (tréner), Edmund Kováč (tréner), Ján Zmoray (tréner), Jozef Repčík (vedúci tímu)

Bedminton: Sebastián Kadlec – dvojhra, mix, Olívia Kadlecová – dvojhra, štvorhra, mix, Richard Pavlík – dvojhra, štvorhra, Simeon Suchý – dvojhra, štvorhra, Natália Tomčová – dvojhra, štvorhra

Džudo: Timur Hrnčiar – do 66 kg, Lenka Tománková – do 63 kg, Martin Turanský – do 100 kg, Denisa Škultéty – do 70 kg, Timotej Štefánik – do 90 kg, Matej Poliak – tréner, Jozef Tománek – tréner