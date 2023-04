Oktagon 42: Divoká akcia v úvode, Rock prežil nemožné. Lima odišiel s remízou

BRATISLAVA. Divoká akcia v úvode, kde nechýbalo veľa a duel by sa skončil predčasne. Brazílčan Arthur Lima, ktorý duel so Shemom Rockom vzal na poslednú chvíľu, ukázal, že do Bratislavy neprišiel s porazeneckou náladou.

Rock prežil kritické momenty a po zvyšok duelu bol lepším bojovníkom.

Duel tak po troch kolách skončil remízou.