Oktagon 32: Daniel Škvor s dominantným víťazstvom. Langera zdolal na body

Škvor jasne opanoval prvé dve kolá a bol aj blízko ukončenia duelu. Langer sa však nevzdával a tretie kolo si pripísal na svoju stanu. V konečnom súčte to však nestačilo.

V poslednej minúte Langer zabral Škvorov chrbát a pokúšal sa o škrtenie, no neúspešne.

Slová víťaza:

Trafil som čistý lakeť, bolo to však do nervu a teraz mi v ňom brní. Pavol je old-schoolový zápasník, nebol to jednoduchý súper. Zem a grappling má zvládnutý.

Je to tu super. Ďakujem všetkým, že fandíte tomuto športu.