Zápas s Čechom Peňázom? Som srdciar, to môže zvíťaziť, vraví Čepo

BRATISLAVA. Vlasto Čepo môže byť spokojný s tým, ako sa mu darí v tomto roku. Po dvoch víťazstvách na chorvátskej pôde sa znova ukázal fanúšikom na Slovensku a opäť nezaváhal.

V dueli s Milošom Kostičom neuhol ani jeden z aktérov, obaja boli pripravení na tvrdé výmeny. Čepo v našom pozápasovom rozhovore priznal, že taký priebeh od zápasu očakával.

„Úprimne som čakal, že to bude nejako takto. Čakal som, že tiež pôjde silovo, videl som, ako dáva do tých úderov silu. To, keď trafí, vážne to môže odtrhnúť hlavu.