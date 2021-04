Urobil to lišiacky. Sagan sa tešil v jedinej šprintérskej etape z víťazstva

Lenže výkonnosť nie je jediný faktor, ktorý rozhoduje ako to je napríklad v atletike. Nemalou súčasťou sú aj skúsenosti a taktika. Na cieľovej rovinke sa dá veľký diel rýchlosti získať vďaka súperom.

Nebol to klasický šprintérsky dojazd, pretože v pelotóne na švajčiarskych pretekoch je minimum šprintérov. Dojazd tak nebol organizovaný a chýbali skúsení pretekári, ktorí by vytvárali pre kolegov čo najlepšiu pozíciu pre šprint.

Sagan v podstate so súpermi vybabral. Bolo vidno, že jeho rivali nemajú veľmi na výber, aj keď sa tlačili dopredu. Neboli pripravení zvládnuť taký dlhý šprint z čelnej pozície. Navyše šprintéri museli čeliť miernemu protivetru, čo len sťažovalo pozíciu prvého jazdca.

Využil jedinú šprintérsku etapu

Vo víťaznom geste roztiahol ruky a tešil sa. Za cieľom k nemu prišlo veľa súperov a blahoželalo mu. Veľkú radosť z úspechu mali aj Saganovi kolegovia. Pre tím Bora-Hansgrohe to bolo len piate víťazstvo v tejto sezóne.

"Začal som šprintovať veľmi ďaleko od cieľa a mal som na zadnom kolese Petra Sagana. Päťdesiat metrov pred cieľom ma predbehol. Je to škoda, že som sa rozbehol tak ďaleko. Nebolo to zlé, šprintoval som dobre, je to škoda, že som skončil druhý," vravel v cieli Colbrelli. Cituje ho Cyclingnews.