Odmieta štvrtý súboj s McGregorom. Iba ak by išlo o peniaze, odkazuje Poirier

A to hneď dvakrát. Január a júl 2020 sa zapísali zlatými písmenami do histórie ako veľké víťazstvá Dustina Poiriera nad bývalým šampiónom perovej a ľahkej váhy UFC Conorom McGregorom.

„S Conorom máme za sebou toho dosť. Bojoval som s ním v šesťdesiatšestke (perová váha), nevyšlo to, zápasíl som s ním o sedem rokov neskôr, porazil som ho. Vážne s ním už nechcem mať zápas.

Jediný dôvod, prečo by som to urobil by boli peniaze. Porazil som ho dvakrát po sebe. Môžem ešte vylepšiť moje výkony? Môžem ho knokautovať rýchlejšie? Môžem ho zdolať 10-7 (na body)? Čo mám urobiť? Už som toho spravil dosť.

Ak by som do toho mal ísť znova, bolo by to iba kvôli peniazom, jasné? To je iná vec,“ hovorí niekdajší dočasný šampión americkej organizácie vo váhe do 70 kilogramov.