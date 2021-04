Sagan má nového tímového kolegu. Víťaza Svetového pohára z lyžovania

Hľadal športovca, ktorého by mohol získať a dať mu šancu v cyklistike. Padol mu do oka skialpinista Anton Palzer. Vo svojom športe je víťazom Svetového pohára a z majstrovstiev sveta má štyri medaily.

„Na štarte sa pozerám okolo a tam Chris Froome, Nairo Quintana. To je niečo výnimočné, veď to sú najväčšie osobnosti cyklistiky,“ komentoval svoj prvý štart medzi elitou pre radsport-news.com.

„Bola to pre mňa úplne nová skúsenosť. Nevedel som, čo mám očakávať. Možno to bude znieť smiešne, ale najviac som sa obával, či sa v prvej etape udržím s ostatnými v kopcoch. To našťastie to nebol problém, čo mi dáva istú nádej,“ opisoval pre radsport-news.com svoj prvý deň v cyklistike.

Na rozdiel od Primoža Rogliča totiž naskočil priamo do elitnej kategórie, Slovinec najskôr jazdil v kontinentálnom tíme a učil sa, kým prestúpil to tímu Jumbo.

V Bora-Hasngrohe by mal byť predovšetkým v podpornej úlohe a pomáhať by mal najmä v horských etapách.

Hoci je Palzerova cesta k cyklistike takmer identická ako v prípade Primoža Rogliča, nechce, aby ho so Slovincom porovnávali. Cyklistike by sa však rád venoval naplno ako profesionál.

„Ak by som nevyužil túto šancu, vyčítal by som si to neskôr. Moje očakávania nie sú veľké, no o to vyššiu mám motiváciu,“ tvrdí. Zmluvu s tímom Bora-Hansgrohe má do konca nasledujúcej sezóny.

„Tento projekt bude pre mňa úspešným, ak sa Tony stane profesionálnym cyklistom Či z neho bude tímový hráč alebo bude bojovať o víťazstvá, to uvidíme,“ dodal Denk pre Eurosport.