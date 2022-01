Je to tragédia, vraví legenda. Covid berie Nórom nádej na medaily

BRATISLAVA. Nóri sú v športe veľkí profesionáli. Všetko robia na maximum. Aj pokiaľ ide o opatrenia, ako sa chrániť pred Covidom-19. „Dodržiavali sme prísne pravidlá. Každý býval samostatne. Vytvorili sme menšie samostatné bubliny podľa možností, ktoré sme mali,“ vravel lekár nórskeho tímu v behu na lyžiach Öystein Andersen. Nepomohlo. Po tom, čo mal v pondelok pri návrate do Nórska pozitívny test tréner mužskej reprezentácie Arild Monsen, všetkým členom mužského tímu nariadili karanténu a povinne ich pretestovali.

Medzi mužmi sa zatiaľ ďalší pozitívny prípad nepotvrdil. To však neplatí o ženskej reprezentácii. Covid majú Heidi Wengová a Anne Kjersti Kalvová. Nóri sú v karanténe v Taliansku Vzhľadom na šírenie omikronu je pravdepodobné, že podobných negatívnych správ pred štratom olympijských hier bude pribúdať.

„Je to hrozná situácia pre celý tím. Veľký šok,“ opisoval Andersen na tlačovej konferencii s nórskymi médiami. Zatiaľ úplne nevylúčil, že by Wengová a Kalvová prišli o štart na olympiáde. Lenže je to skôr nepravdepodobné. Každý, kto prekoná covid v priebehu 30 dní pred odletom do Pekingu, musí po prekonaní ochorenia najskôr doložiť dva negatívne PCR testy v rozpätí 24 hodín. Následne musí mať ďalšie dva negatívne testy pred odletom a ďalším testom musí prejsť aj na letisku v Pekingu.

Wengová má síce z olympiád zatiaľ len jednu bronzovú medailu, ale je päťnásobnou medailistkou z majstrovstiev sveta. V Pekingu bola jednou z favoritiek. Je akousi tímovou dvojkou po Therese Johaugovej. V tejto sezóne je Wengová v celkovom poradí Svetového pohára štvrtá a v pretekoch si vybojovala štyri pódiové priečky. Kalvová sa umiestňovala v pretekoch SP skôr v druhej desiatke. Ženský tím je rovnako ako mužský na sústredení v talianskom stredisku Seiser Alm. Obe Nórky by mali ostať v karanténe 10 dní. Náhradníkov zatiaľ nezháňajú Vedenie zväzu tuší, že situácia ešte zďaleka nie je zažehnaná a nové pozitívne prípady sa môžu objaviť každý deň. Osem členov mužského tímu v behu na lyžiach ostáva rovnako v karanténe v talianskom stredisku. Medzi nimi je aj líder Svetového pohára a trojnásobný olympijský víťaz Johannes Hösflot Kläbo. Napríklad Pal Goldberg v stredu pre nórsku televíziu NRK uviedol, že aktuálne neverí, že bude štartovať v Pekingu.

„Je to tragédia. Posledné týždne boli pre všetkých športovcov veľmi stresujúce. Covid je všade. Za týchto okolností je veľa neistoty, najmä ak vám ide o štart na olympijských hrách,“ komentoval bývalý nórsky reprezentant Anders Auklad pre denník Dagbaldet. Aukland je olympijský víťaz a majster sveta. „Olympijské hry sú niečo výnimočné. Športovci sa na to pripravujú roky. Pre tých, čo ochoreli, je to skutočne tragédia.“ Napriek tomu, že olympijské hry štartujú o 9 dní, vedenie nórskej reprezentácie nepotvrdilo, že by za Wengovú a Kalvovú hľadalo náhradníčky. A to isté platí aj o mužoch. Jediné opatrenie, ktoré nórsky zväz zverejnil, je posunutie termínu odletu tímu do Pekingu na 31. januára. Viacerí nórski odborníci to vnímajú kriticky.

„Prvá vec, ktorú by som urobil, hneď by som zistil, akých možných náhradníkov máme a začal pre nich vybavovať víza a potrebné papiere,“ uviedol bývalý tréner Age Skinstad pre stránku VG.no. Niektorí experti odporučajú, aby priamo do Pekingu cestoval nielen reprezentačný A-tím, ale aj rezervný. A v takom počte, aby mohli nahradiť všetkých členov pôvodnej nominácie, ak by to bolo potrebné. Hoci je Nórsko veľmoc v bežeckom lyžovaní, je otázne, v akej forme by boli členovia rezervného tímu, keďže sa nik z nich na pekinské hry nechystal.