Covid stopol celý nórsky tím pred cestou do Pekingu

BRATISLAVA. Všetci olympionici prežívajú v posledných dňoch strach a úzkosť. O ich športovej kariére nerozhoduje len tréningová drina a výkonnosť, ale aj to, ako sa dokážu izolovať od okolia a dodržiavať opatrenia proti možnej infekcii.

Denne pribúda okolo troch miliónov nových prípadov. A logicky sú medzi nimi aj športovci. Bohužiaľ aj takí, ktorí by v Pekingu bojovali o medailu.

Pre Nórov je to doslova pohroma. V bežeckom lyžovaní dominujú. Z posledných hier získali muži v behu na lyžiach sedem medailí z toho štyri zlaté.

Do Číny mali letieť už v piatok 28. januára. Zatiaľ ich let odložili o štyri dni, lenže to nie je riešenie a Nóri vedia, že musia hľadať plán B a možno aj C.

Osem reprezentantov muselo ísť do karantény a čaká na výsledky testov. Medzi nimi aj líder tejto sezóny a trojnásobný olympijský víťaz Johannes Hösflot Kläbo.

„Je jasné, že to je pre nás hrozná situácia,“ vravel pre televíziu NKR jeden z reprezentantov Hans Christer Holund.

„Je to veľmi zlé načasovanie. Zatiaľ nechcem ešte nič tvrdiť, pokiaľ nemáme výsledky PCR testov,“ vravel manažér nórskej reprezentácie Espen Bjervig. Aké ďalšie možnosti Nóri majú, nevedel prezradiť.

Je možné, že ochoreli aj niektorí reprezentanti. NKR uvádza, že 4. februára letí do Číny nórsky curlingový tím. Aj to by bola jedna z možností, lenže súťaže v behu na lyžiach sa začínajú 6. februára.

Ak by do Pekingu nemohla odletieť pôvodná nominácia, zrejme by na hry poslali rezervný tím.

Kritický moment pred olympiádou

V rovnakom hoteli ako nórski reprezentanti sa dokonca pripravujú aj Fíni. Tí zatiaľ pozitívny prípad nehlásili. To sa však môže zmeniť. Nórsky ženský tím sa pripravoval na olympiádu v Taliansku a zatiaľ tiež pozitívny prípad nehlásil.