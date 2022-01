Môže ísť na olympiádu aj nezaočkovaný? Otázky a odpovede k ZOH v Pekingu

PEKING. Štart zimných olympijských hier 2022 v Pekingu sa blíži. Športový sviatok sa začína 4. februára a potrvá do 20. februára. Komplikovaná situácia s pandémiou však vyvoláva viaceré otázky. Musia byť športovci povinne očkovaní a čo čaká olympionika, ktorý ochorie na covid priamo na ZOH? Koľko športovcov zo Slovenska bude v Pekingu súťažiť? Prečítajte si odpovede na tieto aj ďalšie otázky k ZOH 2022. 1. Hrozí, že by olympijské hry odložili alebo zrušili? V pandemickej dobe je takmer nemožné hľadať istoty, preto sa to nedá celkom vylúčiť. Ale je to krajne nepravdepodobné. Čínski organizátori robia maximum, aby sa zimné olympijské hry uskutočnili v riadnom termíne (od 4. do 20. februára). Aj keď za mimoriadne prísnych opatrení.

Covid-19 sa dostal do sveta práve z Číny. No krajina v prípade ochorenia pristupuje k pandemickým opatreniam s veľkou vážnosťou. Mestá, v ktorých sa objaví viac prípadov covidu, majú tvrdý lockdown na niekoľko dní.

„Čína sa rozhodla covid-19 vymazať. Čínska vláda nám niekoľkokrát pripomenula, že sa posúva vpred. Organizátori sú veľmi sebavedomí. Vytvorili veľmi sofistikovanú bublinu, v ktorej budú všetci účastníci olympiády,“ uviedol pre RTS výkonný riaditeľ hier Christophe Dubi. 2. Musia byť športovci povinne očkovaní? Inú možnosť prakticky nemajú, ak chcú podať čo najlepší výkon. Do krajiny sa dostanú len účastníci, ktorí sú plne zaočkovaní. Dokonca organizátori odporúčajú, aby mali účastníci aj tretiu posiľňujúcu dávku. Kto nebude očkovaný, dostane sa do olympijskej bubliny iba po trojtýždňovej karanténe priamo v Pekingu. Pre športovcov je to takmer nemysliteľné, byť 21 dní v izolácii a bez možnosti pripravovať sa na súťaž. Je to však podmienka organizátorov. V slovenskej výprave budú zrejme všetci účastníci očkovaní. „Nemáme informáciu, že by sa niekto nezaočkovaný chystal na olympiádu,“ vraví šéf slovenskej výpravy Roman Buček.

„Nemôžeme však dať nikomu podmienku, že musí byť očkovaný, aby nebol diskriminovaný. Môže sa aj takýto člen uchádzať o účasť na olympiáde, ale musí byť pripravený absolvovať prísnu karanténu,“ vraví Buček. Verí, že vo výprave budú zaočkovaní všetci účastníci. 3. Čo sa stane v prípade, že účastník prekoná covid krátko pred ZOH? Dôležité bude, či ochorenie prekoná dávnejšie ako 30 pred odletom do Číny alebo neskôr. V prípade, že to bolo dávnejšie, musí doložiť potvrdenie o prekonaní covidu. Ak olympionik prekonal covid bližšie pred odletom, musí predložiť dva negatívne PCR testy, ktoré sa realizovali minimálne v rozpätí 24 hodín, potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia a pred odletom ďalšie dva negatívne PSC testy 96 a 24 hodín pred odletom do Pekingu. 4. Je možné nahradiť športovca, ktorý by ochorel tesne pred odletom? Počet pozitívnych prípadov v súvislosti s novým variantom covidu v mnohých krajinách prekonáva rekordy. Omikron je podľa vedcov vysoko infekčný. Nie je tak vylúčené, že niekto môže mať pozitívny test aj krátko pred odletom do Pekingu.