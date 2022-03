ONLINE: Norbert Gombos - Jannik Sinner (Davis Cup, 1. zápas)

NORBERT GOMBOS

Norbert Gombos pôjde do tohto duelu v pozícii slovenskej dvojky.

Na rebríčku mu patrí 110. priečka a v tejto sezóne nám zatiaľ ponúkol jeden vydarený turnaj.

Našťastie to bol doteraz ten najdôležitejší, presnejšie grandslam Australian Open, kde Gombos po úspešnej trojkolovej kvalifikácii prenikol až do druhého kola hlavnej súťaže. Tam ho však v troch setoch zastavil favorizovaný Chorvát Čilič.

Odvtedy už slovenský tenista výhru nepridal a proti Sinnerovi to bude mať pravdepodobne ešte náročnejšie ako s Čiličom. Gombos sa ale vie na Davis Cup správne namotivovať, a ak predvedie podobný výkon ako naposledy proti Čile, tak šancu určite má.