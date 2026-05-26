USA idú na domáce MS primárne s hráčmi z Európy. Lídrom bude Pulišič

Celkovo 17 hráčov z európskych tímov sa nachádza v záverečnej nominácii USA na domáci svetový šampionát, ktorý budú hostiť spoločne s Kanadou a Mexikom.
Argentínsky kouč Američanov Mauricio Pochettino povolal aj 8 hráčov z MLS, no žiadneho útočníka z domácej súťaže.
Menej hráčov z Major League Soccer sa v tíme nachádzalo naposledy na šampionáte v JAR v roku 2010.
Z domácej súťaže sú však všetci traja brankári, prvýkrát od MS 1990 v Taliansku tak nie je v družstve žiaden gólman pôsobiaci v Európe.
O góly by sa mala starať trojica zakončovateľov, ktorá ukázala v uplynulej sezóne v európskych kluboch kvalitnú produktivitu.
Folarin Balogun z AS Monaco a Ricardo Pepi z PSV Eindhoven zaznamenali 19 gólov, Haji Wright za Coventry City iba o jeden menej.
Američania hrajú na šampionáte v D-skupine. Postupne ich čakajú súboje s Paraguajom, Austráliou a Tureckom.
Nominácia USA na MS vo futbale 2026
Brankári: Chris Brady (Chicago), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England)
Obrancovia: Max Arfsten (Columbus), Sergiňo Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic Glasgow)
Stredopoliari: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver), Weston McKennie (Juventus Turín), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
Útočníci: Brenden Aaronson (Leeds), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Miláno), Tim Weah (Marseille), Haji Wright (Coventry), Alejandro Zendejas (America Mexico City)