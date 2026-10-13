Slovensko vyšle na olympiádu mládeže 13 športovcov. Vo výprave sú aj majstri Európy

Slovensko bude na IV. olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare reprezentovať 13 športovcov naprieč ôsmimi športmi.
V nominácii figuruje šesť chlapcov a sedem dievčat a sú medzi nimi aj medailisti z tohtoročných mládežníckych majstrovstiev Európy.
Podujatie je na programe od 31. októbra do 13. novembra.
Slováci budú súťažiť v atletike, boxe, cestnej cyklistike, džude, jachtingu, lukostreľbe, plávaní a v triatlone. Jednou z najväčších nádejí bude boxerka Karolína Kollárová, ktorá v auguste získala titul majsterky Európy do 19 rokov v kategórii do 60 kg.
Na rovnakom šampionáte v srbskej Loznici obsadil Kristián Harasník 5. miesto v kategórii do 60 kg. Medailu z tohtoročných ME dorasteniek má aj džudistka Vivien Vadovičová, ktorá sa predstaví vo váhe do 52 kg.
O čo najvyššie umiestnenie sa budú snažiť lukostrelci Adela Tollarovičová a Oliver Soták, ktorí vo februári na halových ME vybojovali bronz v súťaži miešaných družstiev do 21 rokov v olympijskom luku. Tollarovičová bola bronzová aj na júlových ME do 18 rokov v terčovej lukostreľbe.
Súčasťou výpravy je aj víťazka vlaňajšieho Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v cestnej cyklistike Karolína Hajduková, ktorá spoločne s Karolínou Kollárovou zastupuje vo výprave aj členov Juniorského olympijského tímu. Cenný kov z EYOF má tiež plavkyňa Stela Megelová.
Olympijské hry mládeže v Dakare budú vôbec prvým olympijským podujatím na africkom kontinente a predstaví sa na nich približne 2700 mladých športovcov, ktorí budú súťažiť v 25 športoch.
Súťaže sa uskutočnia na športoviskách v troch lokalitách. Okrem samotného Dakaru sa bude súťažiť aj v približne 30 km vzdialenom meste Diamniadio, kde bude aj dedina športovcov, a v prímorskom letovisku Saly. Informácie priniesol portál olympic.sk.
Nominácia Slovenska na OH mládeže Dakar 2026
Atletika: Timotej Vozár (110 m prekážok), Nina Okuliarová (2000 m prekážok)
Box: Kristián Harasník (do 60 kg), Karolína Kollárová (do 60 kg)
Cyklistika: Karolína Hajduková (časovka jednotlivkýň, preteky s hromadným štartom), Timotej Michalík (časovka jednotlivcov, preteky s hromadným štartom)
Jachting: Oliver Naninec (Techno 293)
Džudo: Vivien Vadovičová (do 52 kg)
Lukostreľba: Oliver Soták (olympijský luk, miešané tímy), Adela Tollarovičová (olympijský luk, miešané tímy)
Plávanie: Matiáš Ondrej Krištof (200 m voľný spôsob, 100 m voľný spôsob, 100 m motýlik), Stela Megelová (200 m polohové preteky, 200 m voľný spôsob, 100 m znak, 100 m motýlik)
Triatlon: Júlia Ivanová
Vedenie výpravy: Boris Demeter (vedúci výpravy), Branislav Delej (lekár), Róbert Caro (fyzioterapeut)