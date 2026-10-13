Slovensko vyšle na olympiádu mládeže 13 športovcov. Vo výprave sú aj majstri Európy

Slovenský cyklista Timotej Michalík počas časovky do 23 rokov na MS 2026.
Slovenský cyklista Timotej Michalík počas časovky do 23 rokov na MS 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
TASR|13. okt 2026 o 16:13
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Slováci budú súťažiť v atletike, boxe, cestnej cyklistike, džude, jachtingu, lukostreľbe, plávaní a v triatlone.

Slovensko bude na IV. olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare reprezentovať 13 športovcov naprieč ôsmimi športmi.

V nominácii figuruje šesť chlapcov a sedem dievčat a sú medzi nimi aj medailisti z tohtoročných mládežníckych majstrovstiev Európy.

Podujatie je na programe od 31. októbra do 13. novembra.

Slováci budú súťažiť v atletike, boxe, cestnej cyklistike, džude, jachtingu, lukostreľbe, plávaní a v triatlone. Jednou z najväčších nádejí bude boxerka Karolína Kollárová, ktorá v auguste získala titul majsterky Európy do 19 rokov v kategórii do 60 kg.

Na rovnakom šampionáte v srbskej Loznici obsadil Kristián Harasník 5. miesto v kategórii do 60 kg. Medailu z tohtoročných ME dorasteniek má aj džudistka Vivien Vadovičová, ktorá sa predstaví vo váhe do 52 kg.

O čo najvyššie umiestnenie sa budú snažiť lukostrelci Adela Tollarovičová a Oliver Soták, ktorí vo februári na halových ME vybojovali bronz v súťaži miešaných družstiev do 21 rokov v olympijskom luku. Tollarovičová bola bronzová aj na júlových ME do 18 rokov v terčovej lukostreľbe.

Súčasťou výpravy je aj víťazka vlaňajšieho Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v cestnej cyklistike Karolína Hajduková, ktorá spoločne s Karolínou Kollárovou zastupuje vo výprave aj členov Juniorského olympijského tímu. Cenný kov z EYOF má tiež plavkyňa Stela Megelová.

Olympijské hry mládeže v Dakare budú vôbec prvým olympijským podujatím na africkom kontinente a predstaví sa na nich približne 2700 mladých športovcov, ktorí budú súťažiť v 25 športoch.

Súťaže sa uskutočnia na športoviskách v troch lokalitách. Okrem samotného Dakaru sa bude súťažiť aj v približne 30 km vzdialenom meste Diamniadio, kde bude aj dedina športovcov, a v prímorskom letovisku Saly. Informácie priniesol portál olympic.sk.

Nominácia Slovenska na OH mládeže Dakar 2026

Atletika: Timotej Vozár (110 m prekážok), Nina Okuliarová (2000 m prekážok)

Box: Kristián Harasník (do 60 kg), Karolína Kollárová (do 60 kg)

Cyklistika: Karolína Hajduková (časovka jednotlivkýň, preteky s hromadným štartom), Timotej Michalík (časovka jednotlivcov, preteky s hromadným štartom)

Jachting: Oliver Naninec (Techno 293)

Džudo: Vivien Vadovičová (do 52 kg)

Lukostreľba: Oliver Soták (olympijský luk, miešané tímy), Adela Tollarovičová (olympijský luk, miešané tímy)

Plávanie: Matiáš Ondrej Krištof (200 m voľný spôsob, 100 m voľný spôsob, 100 m motýlik), Stela Megelová (200 m polohové preteky, 200 m voľný spôsob, 100 m znak, 100 m motýlik)

Triatlon: Júlia Ivanová

Vedenie výpravy: Boris Demeter (vedúci výpravy), Branislav Delej (lekár), Róbert Caro (fyzioterapeut)

Olympijské

Slovenský cyklista Timotej Michalík počas časovky do 23 rokov na MS 2026.
Slovenský cyklista Timotej Michalík počas časovky do 23 rokov na MS 2026.
Slovensko vyšle na olympiádu mládeže 13 športovcov. Vo výprave sú aj majstri Európy
dnes 16:13
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