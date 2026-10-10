Je to krásna spomienka, vraví Vlhová. V Mikuláši odhalili Súsošie olympijských víťazov

Súsošie olympijských víťazov, ktoré v sobotu odhalili v Liptovskom Mikuláši, je odkazom do budúcnosti pre mladých športovcov a spomienka na športové úspechy.
Počas odhalenia súsošia v novom Parku olympijských víťazov to povedala slovenská lyžiarka a olympijská víťazka v slalome Petra Vlhová.
„Som veľmi rada, že som súčasťou tejto myšlienky. Je to krásna spomienka na to, čo mám za sebou a čo som dosiahla.
Zároveň je to odkaz do budúcnosti pre mladých športovcov aj všetkých ľudí, ktorí sem prídu. Som hrdá, že som z Liptovského Mikuláša. Stále ho mám hlboko v srdci, je to môj domov a vždy, keď sa sem budem môcť vrátiť, rada sa vrátim,“ povedala Vlhová.
VIDEO: Grigar a Vlhová o Súsoší olympijských víťazov v L. Mikuláši
Slovenský reprezentant vo vodnom slalome a strieborný medailista z OH v Tokiu Jakub Grigar vníma park ako motiváciu pre ďalších športovcov, ktorí sa raz môžu stať súčasťou podobného odkazu.
„Je to Súsošie olympijských víťazov a za toho sa ja ešte nemôžem považovať, takže je to veľkou motiváciou a inšpiráciou aj pre mňa. A môže motivovať budúcich športovcov, že aj z malého Liptova sa dá tvrdou prácou dostať na vrchol a súperiť s tými najlepšími na svete. Verím, že raz tu budú zobrazení aj ďalší športovci,“ konštatoval Grigar.
Súsošie je na Slovensku jediné svojho druhu. Monument je vysoký päť metrov a váži približne 24 ton. Akademický sochár Martin Navrátil na ňom pracoval desať mesiacov.
„Na vytvorenie súsošia som si zvolil dva výrazne kontrastné materiály - antikoro a bronz, ktoré sa v sochárskych dielach na Slovensku bežne takto vedľa seba nepoužívajú,“ priblížil Navrátil.
Bronzové postavy symbolicky reprezentujú športy, v ktorých Petra Vlhová a vodní slalomári Michal Martikán a Elena Kaliská získali olympijské zlato. Stredovým prvkom je antikorová konštrukcia inšpirovaná olympijskými kruhmi.