Konferencia SFZ sa predčasne skončila. Nespokojní delegáti opustili sálu a zasadnutie presunuli

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Piatková riadna konferencia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) nebola po piatom bode programu uznášaniaschopná.
VIDEO: Vyjadrenie delegátov SFZ
Stalo sa tak krátko po tom, čo 59 z prítomných 85 delegátov hlasovalo za neradenie deviatich bodov (19-27) do programu, medzi ktorými bol napríklad návrh na pozastavenie výkonu funkcie prezidenta SFZ Jána Kováčika.
VIDEO: Hovorca SFZ J. Čurný po skončení konferencie SFZ
Po neúspešnom zaradení bodov sálu opustila skupina delegátov, ktorí majú výhrady voči fungovaniu SFZ. Konferencia sa presunula na 6. november do Bratislavy.