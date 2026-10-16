Konferencia SFZ sa predčasne skončila. Nespokojní delegáti opustili sálu a zasadnutie presunuli

Na snímke delegáti Slovenského futbalového zväzu hlasujú počas Konferencie SFZ v Senci.
Na snímke delegáti Slovenského futbalového zväzu hlasujú počas Konferencie SFZ v Senci. (Autor: TASR)
TASR|16. okt 2026 o 13:36 (aktualizované 16. okt 2026 o 13:54)
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Väčšina odmietla body o Kováčikovi, opozícia odišla.

/Správu aktualizujeme./

Piatková riadna konferencia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) nebola po piatom bode programu uznášaniaschopná.

VIDEO:  Vyjadrenie delegátov SFZ

Stalo sa tak krátko po tom, čo 59 z prítomných 85 delegátov hlasovalo za neradenie deviatich bodov (19-27) do programu, medzi ktorými bol napríklad návrh na pozastavenie výkonu funkcie prezidenta SFZ Jána Kováčika.

VIDEO: Hovorca SFZ J. Čurný po skončení konferencie SFZ

Po neúspešnom zaradení bodov sálu opustila skupina delegátov, ktorí majú výhrady voči fungovaniu SFZ. Konferencia sa presunula na 6. november do Bratislavy.

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