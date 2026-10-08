Boj o usporiadanie olympijských hier 2036 sa začína vyostrovať. Mníchov má silnú podporu

Štátny minister pre šport a dobrovoľníctvo Ronald Rauhe uviedol, že prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová vyslala „pozitívne signály“ v súvislosti s nemeckou kandidatúrou na usporiadanie olympijských hier v Mníchove v roku 2036.
„Bola veľmi vďačná za to, že pokračujeme v kandidatúre s Mníchovom, a vníma nás ako hybnú silu pre Európu.
Boli to veľmi pozitívne signály,“ povedal pre časopis Spiegel po stretnutí s Coventryovou a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom.
Rauhe plánuje spolupracovať s Nemeckou olympijskou športovou konfederáciou (DOSB) i mestom Mníchov a ešte intenzívnejšie presadzovať nemeckú kandidatúru.
Dvojnásobný olympijský víťaz v rýchlostnej kanoistike je presvedčený o podpore zo strany Merza. „Vidno, že je absolútne odhodlaný priniesť hry domov,“ uviedol Rauhe.
MOV v marci rozhodne, ktorí z kandidátov postúpia do ďalšej fázy procesu nazývanej „strategický dialóg“.
Následne, v decembri 2028, tento orgán vyberie jedného alebo viacerých preferovaných kandidátov na „cielený dialóg“.
Hostiteľské mesto OH 2036 vyberú na valnom zhromaždení v polovici roka 2029.
Ak európska kandidatúra neuspeje, Mníchov by sa o usporiadanie hier uchádzal znova v rokoch 2040 alebo 2044.
MOV nedávno uviedol, že okrem Nemecka majú o usporiadanie hier v roku 2036 záujem aj Maďarsko, India, Katar, Kórejská republika, Juhoafrická republika a Turecko. Informovala agentúra dpa.