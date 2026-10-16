Slovan vyradil svetovú značku, umlčal 50-tisíc. Novinári platili za čosi absurdné

V sobotu (o 18.00 vysiela TV Dajto) nastúpia na pôde Malého Ríma, v utorok (o 21.00) v aréne toho skutočného. Futbalistov Slovana Bratislava čakajú v priebehu štyroch dní dva veľké zápasy. Najprv ligové derby v Trnave, potom súboj Ligy majstrov proti slávnemu AS Rím.
A Slovan má na oboch štadiónoch na čo spomínať.
Trnava dostala prezývku Malý Rím pre množstvo kostolov, kostolíkov, historických pamiatok a artefaktov. V sobotu bude dejiskom najslávnejšieho slovenského derby.
Už dva dni pred zápasom bolo predaných vyše 13-tisíc vstupeniek a všetko nasvedčuje tomu, že Štadión Antona Malatinského môže byť vypredaný.
V utorok o 21.00 sa Slovan predstaví na Stadio Olimpico v Ríme. Na mieste, kde pred pätnástimi rokmi spôsobil jednu z najväčších senzácií vo svojej novodobej histórii.
Vo vzduchu sa niesla vôňa parfumov rímskej smotánky. Vyfintené róby na tribúnach tak trochu pripomínali módnu prehliadku.
Bol si zrodený veľký
Pred zápasom viac ako 50-tisíc fanúšikov AS Rím hrdo a pyšne spievalo klubovú hymnu. Až z toho šli zimomriavky.
„Rím, môj Rím. Nenechaj sa podmaniť. Bol si zrodený veľký. A veľkým aj musíš ostať,“ spievali svorne.
Na súpera zo Slovenska sa pozerali s odstupom a tak trochu z výšky. Podceňovali ho. Nič iné ako vysoké víťazstvo si nepripúšťali.
Aj pomery v útrobách slávneho štadióna mali svoje špecifiká. Už vtedy bolo takmer všade úplne bežné, že novinári mali v press centre a na tribúne k dispozícii internetové pripojenie. V rímskej aréne sme si však zaň museli zaplatiť. Rovnako ako za fľašu obyčajnej vody.
V tom momente sa zdalo, že zázrak je nemožný. Po zápase bolo všetko inak.
Rimania extrémne rýchlo vyprázdnili svoju arénu. Boli v šoku, stíchli. Ešte predtým mohutne pískali a hromžili. Predovšetkým na jedného muža – trénera Luisa Enriqueho.
Totti zúril, Enriqueho vypískali
V auguste uplynulo presne pätnásť rokov od chvíle, keď Slovan Bratislava senzačne vyradil slávny AS Rím v play-off Európskej ligy.
VIDEO: Gól na 1:1 v zápase Slovan Bratislava - As Rím z roku 2011
V prvom zápase na bratislavských Pasienkoch vyhral gólom Martina Dobrotku 1:0. V odvete na Olympijskom štadióne uhral senzačnú remízu 1:1. Jeho jediný gól strelil Peter Štepanovský.
„Pamätám si, ako štadión stíchol. Postup brali Rimania ako samozrejmosť, takže tam bolo dusno,“ spomína pre Sportnet Štepanovský.
Práve jeho životný gól utíšil Rím. Najslávnejší útočník AS Rím všetkých čias Francesco Totti nahnevane vychádzal z útrob Stadio Olimpico a soptil na svojho vtedajšieho trénera Luisa Enriqueho.
Ťažko znášal, že ho Španiel vystriedal pätnásť minút pred koncom. Rím ešte v tom čase vyhrával 1:0.
„Už keď dal Tottiho dole, celý štadión pískal,“ spomínal po rokoch pre Sportnet Marián Had, jeden z hlavných aktérov veľkej senzácie.
Bola to veľká dráma. Rimania otvorili v odvete skóre už v jedenástej minúte a zdalo sa, že všetko pôjde hladko.
„Po prvom góle Rimanov som si hovoril: Len aby sme tu nedostali debakel ako Košice,“ spomínal Dobrotka. Myslel na Košice, ktoré v roku 2009 prehrali v Ríme vysoko 1:7.
„Cez polčas nás tréner Weiss presvedčoval: Uvidíte, že tu neprehráme. Ustáli sme to,“ pokračoval Dobrotka.
Domáci mali zdrvujúci tlak. Weissovi však vyšiel ťah s náhradníkom Štepanovským, ktorý strelil životný gól.
„Pred zápasom som sa cítil fyzicky zle, lebo pre zranenie som toho veľa nenatrénoval. Pamätám si, ako ma niekto ťahal v kabíne za ucho. Keď som sa otočil, stál tam Marek Hamšík,“ doplnil Štepanovský.
Antická tragédia a slovenský zázrak
Po záverečnom hvizde lietal tréner Slovana Vladimír Weiss nad hlavami svojich hráčov. Bratislavčania oslavovali obrovský úspech. Bola to svetová senzácia.
„Podaril sa nám zázrak, ale tie sa občas dejú,“ užíval si Weiss. Talianska agentúra AGI News opísala nečakaný výsledok výstižne:
„Olympijský štadión zažil čosi ako antickú tragédiu.“
Veď ročný rozpočet AS Rím bol vtedy približne 50-násobne vyšší ako rozpočet slovenského majstra. Slovan mal pritom v kádri iba jediného vtedajšieho reprezentanta – Filipa Šeba.
Šťastie mu v Ríme priniesla aj bývalá herečka Adriana Romanová-Tarábková, známa ako princezná Anna z rozprávky Kráľ Drozdia brada či „Jeskyňka“ z komédie Ako básnici prichádzajú o ilúzie.
Manželka vtedajšieho technického riaditeľa Slovana Zdena Romana povzbudzovala mužstvo spolu s partnerkami hráčov.
Po domácom víťazstve 1:0 a remíze 1:1 v Ríme Slovan senzačne postúpil do skupinovej fázy Európskej ligy.
Dnes má Rím hodnotu takmer pol miliardy
V utorok o 21.00 sa Slovan opäť predstaví na pôde AS Rím, tentoraz v rámci tretieho kola Ligy majstrov. Hrať sa bude na rovnakom štadióne.
Pomery síl sú stále výrazne naklonené na stranu talianskeho giganta.
Súčasný káder AS Rím má podľa portálu Transfermarkt hodnotu takmer 500 miliónov eur, zatiaľ čo hodnota hráčov Slovana dosahuje 38 miliónov.
Slovenský majster je však inde ako pred pätnástimi rokmi. Hrá v novej aréne a v kádri má viac ako desať reprezentantov.
Aj súčasný Rím patrí medzi najlepšie talianske mužstvá. Po šiestich kolách Serie A je na treťom mieste, pričom na vedúci milánsky Inter stráca iba dva body.
Trénerom je skúsený Gian Piero Gasperini. Najznámejším hráčom Ríma je dnes Paulo Dybala, argentínsky majster sveta z roku 2022. Najväčšou útočnou hrozbou je však Donyell Malen.
Holandský útočník nastrieľal v ôsmich súťažných zápasoch osem gólov, z toho šesť v lige.
Dvoma gólmi pred pár dňami pokoril aj slávny Real Madrid, hoci Rím napokon prehral dramatický súboj 3:4. Slovan tak čaká ďalšia konfrontácia s európskou elitou.
Iba jeden z piatich zápasov
Kým dve prehry Slovana v úvodných zápasoch Ligy majstrov sa dali očakávať, jeho bilancia v domácej súťaži je prekvapením.
Súčasný Slovan prvé štyri ligové zápasy vyhral. Odvtedy však prišla kríza.
Z posledných piatich ligových stretnutí dokázal vyhrať iba jedno. Úradujúci majster je v tabuľke až štvrtý. Má iba sedemnásť bodov a na vedúcu Dunajskú Stredu stráca už šesť bodov.
Pred Slovanom sú aj druhá Trnava a tretia Žilina. Oba tímy nazbierali po 21 bodov, hoci majú odohraný o jeden zápas viac.
Práve preto má sobotňajšie derby mimoriadnu dôležitosť. Slovan si nemôže dovoliť ďalšie zaváhanie.
„Čaká nás veľmi dôležitý zápas v Trnave. Musíme tam vyhrať, musíme bodovať. Potrebujeme opäť nakloniť šťastie na našu stranu, vybudovať si víťaznú sériu a postupne na tom stavať,“ vyhlásil stredopoliar Peter Pokorný.
Kudlička má skvelú formu
V podobnom duchu sa vyjadrili aj kapitán Andraž Šporar a ďalší hráči Slovana.
Bratislavčania fanúšikom sľúbili, že urobia všetko pre návrat na víťaznú vlnu. V Trnave potrebujú svoj sľub naplniť.
Spartak si však pred derby verí. Z desiatich ligových zápasov prehral iba jeden. V mužstve sa navyše čoraz výraznejšie presadzujú kluboví odchovanci.
Jedným z nich je Timotej Kudlička, ktorý sa dostal do výbornej formy. V posledných siedmich zápasoch strelil až šesť gólov.
Trnavčania majú pred Slovanom štvorbodový náskok a v domácom prostredí sa ho pokúsia ešte zvýšiť.
Proti nim však stojí aj nepríjemná séria.
Slovan v Trnave neprehral viac ako päť rokov
Štadión Antona Malatinského je už viac ako päť rokov miestom, kde Slovan v lige neprehráva.
Z posledných deviatich derby na pôde Spartaka vyhral sedem a dvakrát remizoval.
Trnavčania naposledy doma zdolali svojho veľkého rivala 2. mája 2021.
Vtedy triumfovali presvedčivo 3:0 a prekazili Slovanu predčasné oslavy majstrovského titulu.
Odvtedy sa Bratislavčania z Trnavy v rámci najvyššej súťaže vždy vracali minimálne s bodom.
Teraz však prichádzajú v odlišnej situácii. Namiesto pohodlného náskoku na čele tabuľky musia doháňať súperov. A proti nim stojí sebavedomý Spartak, ktorý má za sebou výborný vstup do sezóny.