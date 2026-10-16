Konferencia SFZ sa skončila predčasne, o návrhoch oponentov sa ani nediskutovalo

Riadna konferencia Slovenského futbalového zväzu sa skončila v Senci predčasne po tom, čo časť delegátov opustila sálu.
Bola to reakcia na to, že plénum v hlasovaní vyradilo z programu návrhy oponentov súčasného prezidenta SFZ. Tí žiadajú nezávislý hĺbkový audit SFZ a do programu chceli zahrnúť aj hlasovanie o pozastavení výkonu prezidenta zväzu.
Konferencia sa presúva na 6. novembra, uskutoční sa v Bratislave.
Vo futbalovom hnutí panuje už niekoľko mesiacov napätie spôsobené najmä pre pozastavené finančné dotácie od štátu či kauzu mobilné telefóny.
Konferenciu SFZ sme sledovali naživo minútu po minúte.
ONLINE: Konferencia SFZ (minúta po minúte, piatok, naživo)
11:02: Konferenciu otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Vedením konferencie bol poverený Peter Kováč, prezident ZsFZ.
11:14: Úvodný príhovor mal regionálny koordinátor FIFA Vasco Stock da Cunha. Hovoril o účinkovaní Slovenska v baráži kvalifikácie majstrovstiev sveta, úspešnej organizácii majstrovstiev Európy do 21 rokov, ako aj o novom turnaji MS do 15 rokov v Azerbajdžane. Zdôraznil, že FIFA plne podporuje Slovenský futbalový zväz.
11:19: Ďalší príhovor mal zástupca UEFA Jozef Kliment. Oznámil účastníkom, že prezident UEFA Alexander Čeferin sa rozhodol uchádzať o tento post aj v ďalšom volebnom období a informoval o projektoch UEFA.
V krátkosti referoval o stretnutí Alexandra Čeferina s premiérom Robertom Ficom, vyzdvihol spoluprácu pri organizácii ME do 21 rokov a zdôraznil, že prezident UEFA si váži prácu SFZ na čele s Jánom Kováčikom.
11:25: Na konferenciu bolo pozvaných celkovo 87 delegátov s právom hlasovať, z ktorých je prítomných 85. Konferencia je uznášaniaschopná.
11:38: Pri schvaľovaní programu konferencie bol predstavený návrh skupiny delegátov na vypustenie dodatočne navrhnutých bodov programu (19 až 27).
Ide o body, ktoré chceli presadzovať oponenti súčasného prezidenta, ako vykonanie nezávislého auditu SFZ a jeho dcérskych spoločností, alebo o návrh na pozastavenie funkcie prezidenta SFZ.
11:53: V reakcii na pozmeňovací návrh vystúpili Ondrej Brendza a Róbert Rybníček. Apelovali na delegátov, aby zvážili, či naozaj vypustiť tieto body z programu.
Ondrej Brendza: „Kde máme inde rozprávať, keď nie tu? My nič nechceme, len zaradiť to do programu a rozprávať. To ešte neznamená, že bude pozastavený výkon funkcie prezidenta a kontrolóra. Zvážte to, v opačnom prípade to budeme považovať za popieranie práva delegáta.“
Róbert Rybníček: „Je zbytočné rozprávať na inom fóre ako na konferencii. Všetky dohady sme mohli eliminovať práve tu. Skúste zvážiť, či tieto body programu nestoja za to, aby tu boli spomenuté a komentované.“
11:55: Za pozmeňovací návrh programu hlasovalo 59 delegátov, proti bolo 24 delegátov.
To znamená, že o vykonanie auditu a o pozastavení funkcie prezidenta či hlavného kontrolóra sa nebude rokovať ani hlasovať.
11:59: Časť delegátov opúšťa sálu. Ostalo 62 delegátov, to znamená, že konferencia je stále uznášaniaschopná. Na uznášaniaschopnosť je potrebná prítomnosť 61 delegátov.
12:30: Prezident SFZ Ján Kováčik informoval, že zväz vo štvrtok obdržal od UEFA pôžičku 1 830 000 eur, ktorú bude splácať v dvoch splátkach, v apríli 2028 a v apríli 2029.
12:38: Ján Kováčik hovoril o audite štátnych prostriedkov, ktoré zväz dostal vo forme príspevku pre uznaný šport za rok 2023 a 2024. Z 32 miliónov eur musel zväz vrátiť 8000 eur. „To znamená, že z každých tisíc eur, čo zväz dostal, sme museli vrátiť 25 centov,“ poznamenal.
„Nebránime sa žiadnej kontrole ani auditu,“ vyhlásil Kováčik. Vzápätí dodal, že SFZ inicioval žiadosť, aby Najvyšší kontrolný úrad vykonal audit SFZ a dcérskych spoločností.
12:46: Milan Vojtek informoval prítomných, že ďalší dvaja delegáti opustili sálu a počet delegátov tak klesol na 60. Konferencia tým pádom nie je uznášaniaschopná.
Peter Kováč prerušil konferenciu a nariadil tridsaťminútovú prestávku.
13:10: V mene delegátov, ktorí predčasne opustili sálu, dali stanovisko médiám Ondrej Brendza a Róbert Rybníček.
„Mali sme mandát predniesť materiály, ktoré sme navrhli stanovenej lehote, ktoré boli predložené a zahrnuté do programu. Bolo nám však upreté právo diskutovať o vážnych problémoch Slovenského futbalového zväzu a slovenského futbalu. Väčšina vypustila naše body z programu. To je znak pre nás, že nechcú s nami diskutovať,“ uviedol Brendza.
„Podľa mňa je to ďalší veľký krok inej názorovej vetvy,“ doplnil Róbert Rybníček.
Generálny manažér AS Trenčín navrhoval zaradiť hlasovanie o vykonaní auditu SFZ už na volebnej konferencii SFZ koncom februára. Vtedy jeho návrh nezaradili do programu.
Tentoraz boli tieto body vyradené z programu, ale kým vo februári sa to udialo bez väčšej odozvy, tentoraz časť delegátov opustila sálu.
„Už je to aj o profesionálnom futbale, pretože sa postavila takmer viac než polovica zástupcov klubov z Únie ligových klubov, čo si myslím, že to je tá najsilnejšia hybná páka toho slovenského futbalu. Myslím si, že pomaličky sa tie ľady začínajú lámať,“ podčiarkol Rybníček.
Mrzelo ho najmä, že vyradením navrhnutých bodov programu nebola umožnená ani diskusia o dôležitých témach. „Aká iná platforma už môže existovať ako konferencia? Kde sa máme odborne baviť?“ položil si otázku Rybníček.
„Keď nevieme diskutovať na konferencii, tak títo delegáti, ktorí zostali v sále, preberajú spoluzodpovednosť za daný stav,“ podčiarkol Brendza.
13:17: Po prestávke je prítomných 60 delegátov v sále, konferencia naďalej nie je uznášaniaschopná.
Peter Kováč konštatoval, že za súčasných okolností sa konferencia presúva na 6. november do Bratislavy.
13:41: Prezident SFZ po konferencii nehovoril s médiami. Vyjadrenie dal hovorca zväzu Juraj Čurný.
„Keďže kvórum na dnešnej konferencii Slovenského futbalového zväzu po schválení programu kleslo pod minimálnu hodnotu, konferencia bola odložená na nový termín. Uskutoční sa 6. novembra v Bratislave s tým programom, ktorý bol schválený,“ uviedol Čurný.
To znamená, že body oponentov súčasného prezidenta v programe už nefigurujú.
Na Slovenskom futbalovom zväze sa stalo prvýkrát, že konferencia nebola uznášaniaschopná, lebo časť delegátov opustila sálu. „Je to ich absolútne právo,“ zdôraznil Čurný.
„Prezident prisľúbil, že bodmi, ktoré boli vypustené z programu, sa bude zaoberať výkonný výbor na zasadnutí 4. novembra,“ doplnil.