Cavendish veril Saganovi, ale popálil sa. Valach: Petrov uletený plán bol iba vtip

"Sagan? Nenávidím ho. Často poráža Marka Cavendisha," vravela pre denník SME britská fanúšička Jessica pred pretekmi na MS v Dauhe. To však ešte netušila, čo sa stane o zopár hodín neskôr.
Kým jej obľúbenec bol naštvaný a vyčítal si, čo mohol urobiť lepšie, Peter Sagan v cieli oslavoval svoj druhý titul majstra sveta po sebe.
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Do Kataru pricestoval na poslednú chvíľu, no odchádzal s ďalším dúhovým dresom. Od jeho pamätného šprintu popri bariére ubehlo presne 10 rokov.
"Bola to cesta k tretiemu titulu po sebe, čo nikto predtým nedokázal. Hneď som pochopil, že o rok v Bergene sa môže podariť niečo jedinečné," hovorí pre Sportnet športový riaditeľ JÁN VALACH.
Peter Sagan povedal, že do Kataru prišiel tri dni pred pretekmi s tým, že buď to vyjde, alebo nevyjde. Bral to trochu na ľahkú váhu?
Peter to dosť zjednodušuje. Tým, že sme spolupracovali dlhé roky, vedeli sme, čo mu v rámci prípravy vyhovuje a akú stratégiu máme naplánovať pred vrcholom sezóny, ktorými boli MS.
Základom bolo, aby v poslednom týždni absolvoval jeden kvalitný dlhší tréning, ktorý má asi šesť hodín. A keďže nás v Dauhe čakalo nehostinné 45-stupňové prostredie, ten tréning si Peter odmakal doma v Monaku.
My sme v tom čase už boli v Katare, všetko sme pripravovali a áno, Peter priletel na poslednú chvíľu. Okamžite sme išli pre neho, išiel na masáž, vyspal sa a potom mal už len krátke tréningy.
Takže to nebolo len tak, že uvidíme, ako to dopadne. Dobre sme vedeli, čo robíme. No a keď som videl, s akou ľahkosťou v tej púšti pretáča pedálmi rýchlosťou 55 km/h, vedel som, že má dobrú formu.
Trať bola úplne rovinatá, ale napokon hral výraznú rolu bočný vietor, ktorý rozdelil pelotón. Ako ste na to svoj tím pripravovali?
Musím povedať, že čo sa týka prípravy, som bol vždy veľmi dôsledný. Keď Peťo jazdil na klasikách alebo na Tour de France, ja som vždy študoval, kde môže fúkať, kde bude zúžená cesta a podobne.
Aj trať v Dauhe som si bol pomaly prejsť a nafotil dôležité úseky. V púšti boli dve pravouhlé zákruty a každý si vedel vypočítať, aký vietor by mal fúkať. Chalanov sme na to pripravili.
Keďže Peter, Juraj aj Mišo Kolář boli technicky zdatní pretekári, dohoda bola, aby tie dôležité zákruty nešli za sebou, ale na vlastnú päsť.
Pri tom kľúčovom delení boli vpredu všetci traja, no potom, keď Juraj išiel po vodu, trafil výstupky z asfaltu a stratil kontakt so skupinou.
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Keď bol rozdiel medzi skupinami 30 sekúnd či minúta, tušili ste, že sa to už nespojí, hoci zostávalo ešte 150 km?
To je vždy otázne. Vzadu to však bolo veľmi rozkúskované a vpredu bolo našťastie veľa Talianov, ktorí udávali tempo. Išlo sa 60-70 km/h, čiže pri takejto rýchlosti ťažko stiahnete svoju stratu.
Skvelú prácu odviedol najmä Daniele Bennati, ktorý to svojím "motorom" podržal v najťažších chvíľach, keď ešte hrozilo, že by to niekto doskočil.
Zaujímavosťou je, že do vedúcej skupiny sa ako posledný dostal práve Peter, pretože v ten deň bol jednoducho najsilnejší.
Vo svojej knihe Môj svet prezradil, že vám vravel, že bude rozbiehať šprint Michaelovi Kolářovi. Ako ste na to reagovali?
To boli tie Petrove srandičky. Keď sa jazdci dostali na okruh a bolo jasné, že skupina zozadu ich už nedoženie, tak začal vymýšľať. Prišiel k autu a hovorí: "Pôjdem na Miša, to nikto nebude čakať."
Samozrejme, tento uletený plán neprichádzal do úvahy, ale aspoň som vedel, že je Peter v pohode. Mišo mal iné úlohy. V závere udával tempo a takisto mal veľkú zásluhu na Petrovom víťazstve.
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S Petrom ste sa teda zrejme nenudili, keď ešte aj pri súboji o titul majstra sveta mal čas vymýšľať takéto zábavky.
To nie. Spomínam si, že aj v úvode pretekov som chalanom zdôrazňoval, aby sa chladili, pretože bolo veľmi teplo a vedel som, že po tých zákrutách sa začne ísť naplno a už na to nebude čas.
Pred ostrým štartom bola 15-kilometrová neutrálna zóna, kde sa oblievali vodou a robili si srandu z toho, že veď sa chladia. Lenže minuli asi 30 fliaš, takže som rýchlo volal Marošovi Hladovi, aby mi pripravil ďalšie.
V samotnom závere nemal Sagan najlepšiu pozíciu, no úžasne sa predral popri bariére. Bol to jeho najlepší šprint v kariére?
Myslím si, že áno. Fyzicky bol výborne pripravený. Keďže v tom roku súťažil na olympiáde v horskej cyklistike, aj vďaka týmto tréningom mal obrovskú výbušnosť pri zrýchlení z nižšej rýchlosti.
Pri tom šprinte mal aj trochu šťastie, pretože Talian Giacomo Nizzolo nešiel na hranu a nechal mu priestor popri bariére. Peter to využil. Vtedy mal o jednu rýchlosť viac ako všetci ostatní.
V cieli bol sklamaný druhý Mark Cavendish, ktorý sa dlho držal práve za Saganom. Doplatil na to, že veril najviac jemu?
V šprinte si musíte vybrať a máte len jeden pokus. Boli tam Nóri či Tom Boonen, ktorý bol na sklonku kariéry a už toľko nevyhrával. Mark vedel, že Peter tú rýchlosť má a že on je jeho najväčší súper.
Bolo dôležité, že hoci sa dlho išlo úplne naplno, v závere sa trochu zvoľnilo, čiže do šprintu sa po celodennej únave išlo z nižšieho tempa.
Vtedy je šprint iný a tým, že Peter trénoval na horskom bicykli, tak mu tie okamžité nástupy nerobili problémy. Vedel vystreliť aj z nižšej rýchlosti, čo ostatní tak dobre nedokázali.
Bol to špeciálny pocit obhájiť titul na MS?
Určite áno, no zároveň to bola cesta k tretiemu titulu po sebe, čo nikto predtým nedokázal. Hneď po pretekoch v Dauhe som pochopil, že o rok v Bergene sa môže podariť niečo jedinečné.
Aj na prípade Tadeja Pogačara, ktorému veľmi fandím, vidíme, že hoci má skvelý výkon, nie vždy sa môže postaviť na štart. Na to, aby ste trikrát po sebe vyhrali MS, sa musí spojiť veľa faktorov. A nám to vyšlo.
Nemali ste najväčší tím, ale zrejme ten deň vyšiel dokonale.
Chlapci mali veľmi dobrú výkonnosť. Bora vtedy šliapala, mali sme výbornú sezónu a atmosféra v tíme bola skvelá. Jeden titul sme už mali, takže chalani boli v kľude a technická trať im sedela.
Všetci na trati aj mimo nej odviedli vynikajúcu prácu. Keď sa vrátim na začiatok rozhovoru, nebolo to o tom, že Peter to skúsi a uvidíme. Nadreli sme sa na tom, aby sme mu vytvorili stopercentné podmienky.
On zase splnil všetko, čo sme mu hovorili. Počasie pre neho nebolo ideálne. Nemal rád, keď bolo horúco, no ten titul dokazuje, že bol najlepší.