V Slovane som nebol ich človek, najkrajší kút je Liptov, tvrdí Američan s koreňmi v Ghane

Narodil sa v Kalifornii, korene má v Ghane, vyrastal v Kanade a teraz hrá hokej na Slovensku. „Úprimne, Amerika mi vôbec nechýba,“ hovorí skúsený obranca SENA ACOLATSE.
V slovenskej extralige si už vyskúšal pôsobenie v Michalovciach, v Slovane Bratislava a teraz si oblieka dres Liptovského Mikuláša. V 140 zápasoch základnej časti nazbieral 97 bodov a je šiesty najproduktívnejší bek zo Severnej Ameriky v histórii slovenskej najvyššej súťaže, pričom už v tejto sezóne by sa mohol dostať na druhé miesto v historických tabuľkách.
V rozhovore pre Sportnet prezradil, prečo skončil v Slovane, ako si zvykal na „mäkší“ štýl slovenskej ligy, čo sa musí v extralige zmeniť, či tu zažil nejaké rasistické urážky, ale aj ako sa mu na Slovensku páči.
Liptovský Mikuláš mal celkom dobrý vstup do sezóny. Ako zatiaľ hodnotíte výkony tímu?
Myslím si, že hráme celkom dobre. Samozrejme, stále sú veci, na ktorých môžeme pracovať a ktoré môžeme zlepšiť. Tento rok máme veľa nových zahraničných hráčov, ale zároveň sa v klube podarilo udržať veľa slovenských chlapcov z minulého roka.
Stále sa snažíme nájsť svoju identitu a vybudovať si chémiu. Na to treba čas. Je však príjemné, že sme dobre začali. Uvidíme, kde budeme na Vianoce, a od toho sa odrazíme.
Máte takmer bod na zápas, takže sa zdá, že ste do tímu výborne zapadli. Ako sa v Liptovskom Mikuláši cítite?
Je to príjemné. Dostávam mnoho príležitostí. Hrá sa mi naozaj dobre a myslím si, že máme veľmi rýchly a talentovaný tím.
Ak dokážem plniť svoju úlohu, pomáhať v útoku, byť spoľahlivý v obrane a prinášať do hry fyzickosť, môžem byť pre mužstvo prínosom.
Keď som proti týmto chlapcom hral minulý rok, nebolo to jednoduché. Boli náročným súperom a myslím si, že tento rok je to podobné. Sú jednoducho rýchli. Keď hráte v takomto tíme, všetko je o niečo jednoduchšie.
Liptovský Mikuláš sa dlho pohyboval na spodných priečkach tabuľky a často sa len tesne vyhol zostupu. Teraz hrá oveľa zaujímavejší a rýchlejší hokej. Navyše je to najmladší tím ligy s vekovým priemerom len 24 rokov. Aké máte očakávania od tohto mužstva? Myslíte si, že Liptovský Mikuláš môže z dlhodobého hľadiska prekvapiť aj väčšie kluby?
Myslím si, že je ešte príliš skoro na to, aby sme si stanovovali nejaké veľké očakávania. Nemám rád, keď sa to robí príliš skoro, pretože to podľa mňa vytvára zbytočný tlak.
Nie sme Slovan, kde je každý rok povinnosť vyhrať a očakávania sú obrovské. Samozrejme, každý tím chce víťaziť. My sa však musíme sústrediť na to, čo máme, zostať pokorní a byť vďační za to, že môžeme hrať hokej v takejto dobrej skupine chlapcov, z ktorých každý chce vyhrávať.
Musíme to prijať a ísť zápas po zápase. Snažím sa príliš nepozerať do budúcnosti. Očakávania tu, samozrejme, sú – chceme vyhrávať zápasy. Myslím si však, že je dôležité sústrediť sa na každý jednotlivý zápas a nepredbiehať.
Čo podľa vás musí tím zlepšiť, aby dokázal konkurovať súperom počas celej sezóny?
Ako ste povedali, sme mladý tím. Chýba nám určitá zrelosť, ktorá však môže prísť v priebehu sezóny. Jednoducho ju získate skúsenosťami.
Prichádza s víťazstvami aj prehrami. Tím, ktorý stále vyhráva, sa nenaučí, aké je to prehrávať. A mužstvo, ktoré neustále prehráva, sa zase nenaučí víťaziť. Potrebujete dobrú rovnováhu.
Dôležitá je aj vyrovnanosť. Mali sme zápasy, v ktorých sme viedli, ale súperi sa v tretej tretine dokázali dotiahnuť. Mali sme šťastie, že sme niektoré z nich napokon vyhrali.
To všetko prichádza so zrelosťou a skúsenosťami. My starší hráči v šatni musíme ostatným pripomínať tieto veci. Keď vyhrávame, nemusíme v tretej tretine za každú cenu pridávať ďalšie góly. Musíme byť predovšetkým spoľahliví v obrane a nič súperovi nedarovať. Sú to drobnosti, ale keď sa ich naučíme, budeme hrať ako zrelý tím.
V rozhovore sa dozviete:
- ako vyvažuje ofenzívny štýl s tvrdou hrou
- kto bol jeho hokejový vzor
- ako sa dostal na Slovensko
- prečo skončil v Slovane
- v čom sa musí extraliga zlepšiť
- ktorý štadión je jeho najmenej obľúbený
- ktorý extraligový útočník sa najťažšie bráni
- ako trávi čas na Liptove
- či sa stretol s rasistickými urážkami
- ako sa dostal k hokeju potom, ako videl zápas NHL
- či ešte premýšľa nad tým, že sa neprebojoval do NHL
- ako trénuje v Ghane
Aké sú podľa vás najväčšie prednosti tohto mužstva?
Naša rýchlosť a energia. Je to až šialené. Dokonca aj na tréningoch je to jeden z najnáročnejších tímov, v akých som pôsobil. Všetci lietajú po ľade a tréner vedie tréningy vo vysokom tempe. Máme veľa hráčov, ktorí disponujú dobrými individuálnymi zručnosťami.
Ste ofenzívne ladený obranca. Takíto hráči bývajú šikovní, ale nemusia byť až takí fyzickí. Vy však rád hráte tvrdo a súperom to znepríjemňujete. Ako dokážete skombinovať rýchly hokej s fyzickou hrou?
Vždy som bol hráč, ktorý si užíval fyzickú stránku hokeja. Rád pritvrdím. Na Slovensku to však nemôžete robiť až tak často. Musel som sa to naučiť ťažšou cestou. Niektoré veci, ktoré môžete robiť v Severnej Amerike, si tu musíte odpustiť, pretože vás za ne vylúčia. Musíte nájsť rovnováhu.
Rád prinášam do hry fyzickosť a myslím si, že je to potrebné. Takýmto spôsobom som hral vždy. Zároveň chcem pomáhať aj v útoku. Vždy som mal ofenzívne zmýšľanie a snažil som sa využívať svoju strelu. Myslím si, že keď dokážem priniesť všetko toto do hry, som pre tím prínosom.
Musíte dnes pristupovať inak k svojmu telu, regenerácii či hernému štýlu než pred desiatimi rokmi?
Ani si neviete predstaviť, koľko času venujem regenerácii. Takmer každý deň chodím do kryokomory. Využívam studené vane, masáže a všetky podobné veci. Sledujem, čo jem, a dbám na kvalitný spánok. Musím to robiť, ak chcem byť schopný hrať na takejto úrovni. Je to niečo, na čo sa neustále sústreďujem.
Bolo to pred desiatimi rokmi iné?
Prial by som si, aby som regenerácii venoval toľko pozornosti už v mladšom veku. Pravdepodobne by mi to pomohlo. Takže určite to bolo iné.
Moje telo sa teraz cíti dobre a myslím si, že je to vďaka všetkému, čo robím mimo ľadu. Pred desiatimi rokmi som mohol odísť z tréningu, celý deň sedieť na gauči a necítiť žiadnu svalovicu ani nič podobné.
Teraz už musím byť profesionál a starať sa o všetky veci mimo ľadu. Veľmi dôležitý je podľa mňa spánok, ktorý sa často podceňuje. Keď som bol mladší, nespával som toľko ako dnes.
Takže ste dnes zrelší a disciplinovanejší?
Presne tak. Človek sa učí za pochodu.
Aké sú vaše najväčšie hráčske prednosti?
Povedal by som, že mojou najväčšou prednosťou je strela. Keď ju dokážem dostať cez hráčov a smeruje na bránku, zvyčajne je šanca, že puk pôjde dnu.
Som obranca, ktorý hrá rád s pukom. Snažím sa dostať puk z nášho obranného pásma a posielať spoluhráčom presné a tvrdé prihrávky. Možno by ste to nepovedali, ale snažím sa hrať jednoducho. Neuvidíte ma kľučkovať po celom ľade.
Je nejaký súčasný alebo bývalý hráč NHL, podľa ktorého ste sa snažili modelovať svoju hru?
Je ich veľa. Keď som bol mladší, mal som rád Shea Webera. Mal výbornú strelu. Páčil sa mi aj Brent Burns. Keď som pôsobil v San Jose, mohol som s ním tráviť veľa času. Mal som možnosť čerpať z jeho skúseností a dozvedieť sa viac o tom, ako sa stará o svoje telo a regeneruje. Veľa som sa naučil od takýchto hráčov. Páčil sa mi aj Alex Pietrangelo.
Sú to veľkí, fyzicky disponovaní obrancovia a zároveň dokážu pomáhať v útoku. Práve k takýmto hráčom som vzhliadal.
Brent Burns je teraz najstarším hráčom NHL a stále hrá. Navyše pravdepodobne prekoná rekord v počte zápasov odohraných bez prerušenia.
Ten chlap je absolútny stroj. Je stále efektívny a dobrý hráč. Navyše je to skvelý človek aj mimo ľadu. Robí pre svoje telo všetko potrebné a myslím si, že práve preto dokáže hrať tak dlho a odohrať toľko zápasov za sebou. Je to šialené.
Toto je už vaša štvrtá sezóna na Slovensku. Vráťme sa na začiatok. Ako ste sa sem vlastne dostali? Prečo ste si vybrali Slovensko?
Keď som odchádzal z Nemecka, mal som niekoľko ponúk, ale neboli veľmi zaujímavé. Potom za mnou prišiel agent. Rozprával som sa aj s kamarátom Mitchellom Heardom, s ktorým som v Nemecku hrával tri roky. Bol to veľmi blízky priateľ a chceli sme hrať opäť spolu.
Následne sa nám ozvali Michalovce, ktoré nás chceli oboch. Zisťovali sme si informácie o klube a ponuka vyzerala dobre. Hovorili nám aj o zahraničných hráčoch, ktorých chceli priviesť, a tak sme si povedali, že to skúsime na jeden rok a uvidíme, čo bude ďalej.
Vtedy sme mali naozaj dobrý tím. Prišiel aj ďalší kamarát Daugaviņš a hrali tam aj Newton so Santosom. Tí chlapci boli neuveriteľní. Teraz dominujú v nemeckej lige.
Jednoducho nám to tam veľmi dobre sadlo. Klub nás naozaj chcel a vždy chcete ísť tam, kde o vás majú záujem. Tak sa vlastne začala moja slovenská cesta.
Takže to neľutujete?
Nie, nič z toho neľutujem.
V Michalovciach ste boli veľmi produktívny, potom ste pokračovali v Slovane a teraz sa vám darí aj v Liptovskom Mikuláši. Čo vám na slovenskom hokeji alebo hernom štýle v lige tak dobre vyhovuje?
To je dobrá otázka. Myslím si, že mi pomáhajú skúsenosti z AHL a z Nemecka. Keď hráte proti rôznym tímom a postupne ich lepšie spoznávate, naučíte sa, ako proti nim hrať a ako byť pre svoje mužstvo užitočný. Začnete viac premýšľať a využívať hlavu.
Myslím si, že som sa naučil hrať múdrejšie. Záleží aj na regenerácii a na ďalších veciach mimo ľadu.
Mal som tiež šťastie, že som hrával s naozaj dobrými hráčmi. V Michalovciach sme mali výborné mužstvo. Keď hráte v dobrom tíme, určite vám to pomáha.
Zdá sa, že mi táto liga jednoducho sedí. Fyzická hra mi však nevyhovuje vôbec, v minulosti som bol za ňu viackrát suspendovaný. Musel som si zvyknúť, že niektoré zákroky, ktoré by som si dovolil v Nemecku alebo Severnej Amerike, tu robiť nemôžem.
Postupne som pochopil, že musím hrať inak. Sústreďujem sa na produktivitu a víťazstvá. Myslím si, že mi to pomohlo.
Povedali by ste, že slovenská liga je v porovnaní s ostatnými mäkká?
Nechcem sa dostať do problémov (smiech), ale povedal by som, že áno. Je mäkšia ako niektoré iné ligy.
Posledné dve sezóny ste strávili v Slovane Bratislava. Klub vás pôvodne mal pod zmluvou až do roku 2027. Čo sa stalo medzi vami a Slovanom na konci minulej sezóny?
Myslím si, že som jednoducho nebol ich človek. Prišiel nový tréner, nový generálny manažér a s nimi aj ďalšie zmeny. Priviedli niekoľko iných hráčov a zrejme ma už nevideli vo svojej predstave o mužstve.
Minulý rok som preto musel trochu ustúpiť do úzadia. Ryan O'Connor je však skvelý hráč aj človek. O rok skôr som v Michalovciach hrával v prvej presilovkovej formácii a mal som tam významnú úlohu. Nechcem sa sťažovať ani nič podobné. Len hovorím, ako to bolo. V Slovane ma jednoducho nevideli ako svojho obrancu číslo jeden.
Nemám voči ním však žiadne negatívne emócie. Keď som odchádzal, všetko bolo v poriadku. Jednoducho sme sa rozhodli, že to nebude fungovať, a každý sme sa vybrali vlastnou cestou.
Čo vás priviedlo do Liptovského Mikuláša? Uvažovali ste aj o odchode zo Slovenska?
Deň po tom, čo som odišiel zo Slovana, mi zavolal manažér Ryba a povedal mi, čo plánuje s tímom. Je nový generálny manažér a vysvetlil mi, aký typ hráčov chce priviesť.
Pozrel som sa na to a povedal som si, že to znie dobre. Hrali sme proti Liptovskému Mikulášu v play-off, takže som vedel, aké náročné je nastupovať proti tomuto mužstvu.
Chcem vyhrávať zápasy. Chcem byť v tíme, ktorý víťazí, kde budem hrať a kde o mňa budú mať záujem. Všetko, čo mi povedal, znelo naozaj dobre.
Tak som si vzal čas na premyslenie. Navyše som vždy rád hral na tomto štadióne. Mal som pocit, že sa mi tu darí a je tu dobrý ľad. Povedal som si, že tomu dám šancu a uvidím, ako to dopadne. Som rád, že som to urobil.
Je tu krásne. Milujem hory a celú túto oblasť. Sú tu skvelé golfové ihriská a príroda mi pripomína domov v Kanade. Som naozaj rád, že som sa takto rozhodol.
V Bratislave bolo všetko veľké a rušné. Liptovský Mikuláš je menšie mesto s menším štadiónom. Vyhovuje vám takéto prostredie viac?
Som jednoduchý človek, takže si myslím, že mi to tu úprimne vyhovuje viac. Preferujem jednoduchosť, menej hluku a menej rozptýlení. Som tu predovšetkým pre hokej. Milujem hrať hokej a chcem sa naň sústrediť.
A potom je tu všetka tá scenéria. Pozriem sa z okna a vidím hory. Tieto veci si naozaj vážim. Myslím si, že sú dôležité aj z psychického hľadiska, keď hráte hokej.
Hrali ste za Michalovce, Slovan a teraz Liptovský Mikuláš. To sú dva menšie kluby a zrejme najväčší klub na Slovensku. Ako by ste porovnali tieto organizácie, najmä z hľadiska profesionálneho zázemia a podmienok pre hráčov? Bol veľký rozdiel medzi prechodom z Michaloviec do Slovana a neskôr zo Slovana do Liptovského Mikuláša?
Samozrejme, prechod z Michaloviec do Slovana bol veľký rozdiel. Michalovce však boli úžasné. Kustódi aj tréneri boli skvelí a mali všetko, čo ste potrebovali. Aréna bola pekná, fanúšikovia dobrí a celé to bolo výborné miesto pre hokej. Keď prídete do Slovana, máte k dispozícii všetko možné vybavenie, peknú šatňu a ďalšie veci.
Ja som však veľký fanúšik kryoterapie. V Michalovciach sme mali kryokomoru a tu v Liptovskom Mikuláši ju máme takisto zadarmo. V Bratislave som si za ňu musel zakaždým platiť. Sú to také drobnosti, na ktorých záleží.
Všetko má svoje výhody aj nevýhody. V Bratislave ste mohli ísť do akejkoľvek reštaurácie a nájsť prakticky všetko, čo ste potrebovali.
Tu môžem zájsť na miestne farmy, nakúpiť si potraviny a variť doma. Mám rád aj takéto veci. Je skvelé, že som mohol zažiť obe prostredia.
Slovan bol výborná skúsenosť. Tu však môžem ísť na prechádzku, byť v tichu, obklopený prírodou, alebo zájsť na Liptovskú Maru. Je to jednoducho iné. Záleží na tom, čo hľadáte. Ja som jednoduchý človek a nechodím stále po kluboch ani nič podobné.
V slovenskej lige ste odohrali 140 zápasov a v základnej časti ste získali 97 bodov. Na obrancu je to veľmi dobrý priemer. Je slovenská liga súťaž, v ktorej si hokej najviac užívate?
Určite si ho užívam, ale pravda je, že som sa dobre cítil všade, kde som hral. Užíval som si aj pôsobenie v AHL. Tá je oveľa náročnejšia z hľadiska cestovania. Niekedy hráte tri zápasy v troch dňoch počas jedného víkendu. V tej lige dostávate oveľa viac zabrať. Je to fyzicky veľmi náročná súťaž.
Aj Nemecko bolo skvelé. Veľmi som sa bavil v Straubingu a veľa zábavy som zažil aj v Iserlohne.
Užíval som si pôsobenie vo všetkých troch slovenských kluboch, za ktoré som hral. Vždy sa snažím nájsť niečo dobré na každej skúsenosti a tento rok si hokej naozaj užívam.
Keď vás hokej baví, pomáha vám to aj na ľade. Myslím si, že keby som si ho už neužíval, pravdepodobne by som nehral.
Ako hodnotíte kvalitu slovenskej ligy?
Práve dnes som sa o tom s niekým rozprával. Každý rok, čo som tu, sa podľa mňa liga zlepšuje. Tímy každú sezónu podpisujú kvalitnejších zahraničných hráčov, vracajú sa aj lepší slovenskí hokejisti a súťaž je čoraz vyrovnanejšia.
Myslím si však, že sú tu aj veci, ktoré by liga mala zmeniť, aby bola atraktívnejšia pre ďalších zahraničných hráčov, ale aj pre slovenských hokejistov, ktorí v nej chcú pôsobiť.
Mohli by sme sa pozrieť na niektoré iné ligy a na to, ako tam fungujú určité veci. Čo sa týka konkurencie a kvality, v tejto lige môže ktorýkoľvek tím poraziť ktorýkoľvek iný tím v ktoromkoľvek zápase.
Liga sa každým rokom zlepšuje a je na vzostupe. Ak v tom chceme pokračovať, musíme venovať väčšiu pozornosť niektorým detailom, ktoré potrebujú zmenu.
Ktoré detaily by ste zmenili?
Myslím si, že veľa štadiónov je už zastaraných. Problémom je aj ich vybavenie a priestory, ktoré majú hráči k dispozícii. Na niektorých štadiónoch sú mantinely ako tehlové steny. Je to nebezpečné. Liga by mala stanoviť určité štandardy, ktoré musí spĺňať každý klub.
Každý štadión má navyše inú veľkosť ľadovej plochy. Sú to presne tie veci, ktorým by sa podľa mňa malo venovať viac pozornosti. Ak by sa v tomto smere urobili zmeny, mohlo by to priniesť veľký rozdiel.
Proti ktorému tímu hráte najradšej? Prípadne, na ktorom štadióne sa vám hrá najlepšie?
Záleží aj na tom, za ktorý tím som hral. Keď som pôsobil v Slovane, zápasy proti Nitre boli vždy ako vojna. Boli zábavné a človek sa na nich vedel poriadne namotivovať. Ak vás takéto zápasy nedokážu vyhecovať, potom neviem, čo je s vami zle.
Keď som bol v Michalovciach, okrem domácich zápasov som rád hrával v Steel aréne a na Slovane. Vždy ste vedeli, že musíte Slovan poraziť, takže to bola zábava.
Tento rok sme ešte nehrali v Košiciach, ale myslím si, že Slovan bude pravdepodobne mojím najobľúbenejším miestom na hranie aj v tejto sezóne.
Máte aj najmenej obľúbené miesto?
Keď som bol v Michalovciach, veľa ľudí by pravdepodobne povedalo Nové Zámky. Ja som tam však hral rád, ľad bol vždy perfektný, aj keď štadión bol trochu ošarpaný. Ako najmenej obľúbený by som asi označil Zvolen.
Prečo?
(Smiech) Týmto ma dostanete do problémov!
Neviem. Vždy, keď tam prídete, pôsobí to na mňa trochu zvláštne. Je tam ticho a atmosféra nie je veľmi výrazná. Prídete na rozcvičku a prvých päť minút ani nehrá hudba. Ľad je tam tiež veľmi zlý. To sú asi hlavné dôvody.
Ktorý útočník v slovenskej lige sa vám najťažšie bráni?
Pravdepodobne Paceraro. Ten chlap je na ľade démon. Je šikovný, inteligentný a rýchly. Dokáže strieľať góly aj prihrávať. Vie prakticky všetko, takže vám dokáže poriadne zamotať hlavu.
Nechcem vás dostať do problémov, ale v slovenskej lige sa veľa hovorí aj o rozhodcoch.
Človeče, ani nezačínajte! (Smiech)
Je podľa vás aj v tejto oblasti priestor na zlepšenie?
Áno, myslím si, že priestor na zlepšenie tu je. Úprimne, zatiaľ sa mi zdá, že je to v tejto sezóne trochu lepšie, ale stále je čo zlepšovať.
Toto je už váš deviaty rok v Európe. Chýba vám Severná Amerika?
Úprimne, vôbec mi nechýba.
Niekedy si dokonca hovorím, že som mal odísť do Nemecka skôr. Generálny manažér v Straubingu sa ma snažil získať asi štyri roky predtým, než som tam napokon prišiel. Keď sa mi to podarilo, zažil som tam skvelé obdobie. Mali sme výborný tím a skvelých chlapcov.
Takže si občas želám, aby som do Európy odišiel skôr. Keď ste však mladí, stále máte sen dostať sa do NHL. Chcete sa tam presadiť, tvrdo na tom pracujete a chcete zistiť, či to dokážete. Potom príde obdobie, keď si poviete, že by ste mohli skúsiť Európu a zistiť, aké to je.
Keď som tam išiel prvýkrát, nevedel som, čo mám očakávať. Bol som trochu nervózny. Nevedel som, ako sa prispôsobím životnému štýlu a všetkým tým zmenám. Sú to prirodzené obavy, keď sa sťahujete na nové miesto. Keď som však prišiel, okamžite som sa cítil dobre. Európa bola úplne iná, než som očakával, a hokej si tu naozaj užívam.
Čím to je? Vyhovuje vám viac európsky životný štýl, ľudia alebo samotný hokej?
Určite životným štýlom. Ľudia sú tu podľa mojich skúseností oveľa uvoľnenejší, pokojnejší a pohodovejší.
Páči sa mi, že môžete v ktoromkoľvek meste sedieť v centre alebo na námestí celé hodiny, piť kávu a všade sa dostať pešo. Nemusím ani toľko využívať auto. Všade sa dá ísť pešo a vlakom sa môžete dostať prakticky kamkoľvek.
Aj počas prestávok je jednoduché cestovať a navštevovať rôzne miesta. Sú to drobnosti, ktoré si naozaj vážim.
Ako sa vám páči Slovensko ako krajina?
Keď som sem prišiel prvýkrát, nevedel som, čo mám očakávať. V Severnej Amerike som hrával s niekoľkými Slovákmi a boli to skvelí chlapci, ale o samotnej krajine som toho veľa nevedel.
Pre mňa sú veľmi dôležité veci ako príroda, okolie a jedlo. Chcel som vedieť, aké to tu bude. Nakoniec bolo všetko oveľa lepšie, než som očakával. Príroda a hory mi pripomínajú Kanadu. Úprimne, bol som veľmi príjemne prekvapený.
Spomínali ste Liptovskú Maru. Chodíte sa tam kúpať? A čo Vysoké Tatry? Chodíte na turistiku?
Na turistike som bol niekoľkokrát, viackrát aj v rámci tímových aktivít v Michalovciach či Slovane. Teraz sme v Liptovskom Mikuláši, takže máme hory doslova na dosah.
Chodievam aj na golfové ihrisko, odkiaľ sú nádherné výhľady na hory. Keď bolo horúco, chodievali sme na Maru každý deň. Skákali sme do vody a plávali. To sú veci, ktoré milujem.
Keď som hral v Slovane, chodievali sme po tréningu každý deň na jazero a skákali do vody. Veľmi si vážim, že mám na Slovensku možnosť robiť takéto veci. Podobné to bolo aj v Nemecku, kde bolo veľa jazier.
V Kanade sme ako deti robili presne to isté. Každý víkend sme chodili k jazeru, plávali a trávili tam čas s kamarátmi. Toto je niečo, čo si užívam dodnes.
Chodievate tam so spoluhráčmi?
Samozrejme. Dokonca uvažujeme, že keď sa trochu ochladí, vyskúšame aj studenú Maru.
Máme tu veľa zahraničných hráčov, ktorí hrajú golf, takže chodievame spolu aj na golf do Popradu. Stále niečo robíme.
Pôsobili ste v troch rôznych častiach Slovenska – v rušnom hlavnom meste, na východe aj v horskom regióne. Ktorá časť krajiny sa vám páči najviac?
Zatiaľ sa mi najviac páči tu na Liptove. Všetko, čo som už spomínal, mi na tomto mieste vyhovuje.
Pamätám si, že keď som hrával v Slovane, pôsobil tam aj Haralds Egle. Často hovoril o tom, ako mu Liptov chýba. Vtedy som tu ešte nebol a nechápal som, o čom rozpráva. Hovoril o Jasnej, o tom, ako tam rád chodí a oddychuje. Teraz už úplne chápem, čo tým myslel.
Zatiaľ je pre mňa Liptov najkrajším miestom na Slovensku. Milujem to tu. Každý deň môžem vidieť hory a veľmi si to vážim.
Minulý týždeň bolo napríklad slnečno, na horách bol sneh a pritom bolo okolo 20 stupňov. Len som si hovoril, že to je neuveriteľné. A ten vzduch! Je to úžasné.
Zažili ste pri prvom príchode na Slovensko nejaký výrazný kultúrny šok? Bolo niečo, čo vás prekvapilo?
Úprimne, nemyslím si, že ma niečo až tak šokovalo. Väčší kultúrny šok som zažil, keď som sa prvýkrát presťahoval z USA do Nemecka. Vtedy som si naozaj uvedomil, aké veľké rozdiely môžu byť medzi krajinami.
V Európe je však veľa podobností. Samozrejme, nájdete aj množstvo rozdielov, ale zároveň existujú spoločné veci. Keď som prišiel na Slovensko, už som bol na európsky životný štýl zvyknutý a vedel som približne, čo môžem očakávať.
Čím vás prekvapilo Nemecko?
Presne tak. Keď som však prišiel do Nemecka, prekvapilo ma napríklad to, že v nedeľu bolo všetko zatvorené. Tu na Slovensku sú obchody otvorené, ale v Nemecku ste si v nedeľu nemohli kúpiť ani potraviny.
Spočiatku som si hovoril, že je to šialené. Mne sa však páči, že tam uprednostňujú pokoj a svoj voľný čas. Rešpektujem to.
Naučili ste sa niečo po slovensky?
Nie toľko, koľko by som mal. V Nemecku som chodil na jazykové lekcie a potreboval by som si precvičiť nemčinu, kým ju úplne nezabudnem.
Tento rok ma však trochu prekvapilo, koľko slovenských slov poznám. Samozrejme, všetky nadávky ma chlapci naučili veľmi rýchlo.
Teraz to funguje tak, že keď niečo počujem a už som to niekedy počul, opýtam sa niekoho, čo to znamená. Keď mi to vysvetlí, väčšinou si to zapamätám, pretože som dané slovo počul už veľakrát. Moja slovenčina však stále nie je veľmi dobrá.
Dokázali by ste viesť jednoduchú konverzáciu, napríklad v obchode?
Pravdepodobne nie. Viem povedať „čau, ako sa máš?“ a „dobrý deň“. Potom už musím z konverzácie utiecť.
Mali ste pre jazykovú bariéru nejaké problémy v obchodoch alebo pri bežnom živote?
Samozrejme, jazyková bariéra tam je, ale zdá sa mi, že väčšina ľudí sa dokáže dohovoriť aspoň trochu po anglicky. Navyše dnes máte iPhony, prekladače a podobné pomôcky, takže je to jednoduchšie. Nemal som žiadne väčšie problémy, ktoré by mi výrazne utkveli v pamäti.
Vedeli by ste si predstaviť po skončení kariéry zostali žiť na Slovensku?
V určitom svete si to viem predstaviť. Problém však je, že tu nemám rodinu ani svojich kamarátov.
Pre mňa je domov tam, kde sú moji ľudia. Potrebujem byť so svojou rodinou a priateľmi. Takže hoci si viem predstaviť, že by som tu zostal, musel by som mať pri sebe aj svojich blízkych.
Čítal som, že ste v Nemecku zažili aj rasistické urážky. Stretli ste sa s niečím podobným aj na Slovensku?
Osobne som tu nič také nezažil. Ak sa niečo stalo, nerozumel som tomu, takže to nemalo na mňa žiadny vplyv. V Nemecku sa však vyskytlo niekoľko incidentov.
Myslíte si, že sa hokej zmenil z hľadiska rozmanitosti, odkedy ste začali profesionálnu kariéru?
Myslím si, že dnes vidíme oveľa viac hráčov z rôznych prostredí v prakticky každej lige. Platí to aj pre NHL, kde je rozmanitosť oveľa väčšia než v minulosti.
Predpokladám, že postupom času bude takýchto hráčov ešte viac. Je to dobré. Každý by mal mať možnosť hrať tam, kde chce.
Ako ste sa dostali k hokeju?
Narodil som sa v Kalifornii. Keď som mal päť rokov, otec ma vzal na zápas San Jose Sharks. Od toho prvého zápasu NHL som žil hokejom.
Keď som mal šesť rokov, prihlásili ma do hokejového klubu v San Jose. Neskôr sme sa presťahovali do Kanady a tam sa hokej stal ešte dôležitejšou súčasťou môjho života. V Kanade je to prakticky náboženstvo.
Začal som to brať vážnejšie a chodil som do hokejovej školy, ktorá bola len kúsok od nášho domu. Tak sa vlastne začala moja hokejová cesta. Všetko sa to však začalo tým, že ma otec vzal na jeden zápas NHL.
Ste teda fanúšik San Jose Sharks?
Mojím obľúbeným tímom je Edmonton Oilers, ale aj San Jose má v mojom srdci špeciálne miesto.
Sú to moje dva najobľúbenejšie tímy. Momentálne sledujem San Jose možno najradšej, pretože majú obrovské množstvo talentu, najmä medzi mladými hráčmi. Smith, Celebrini a ďalší chlapci sú veľmi šikovní. Teraz majú aj Stenberga a bude zábavné sledovať, ako sa budú rozvíjať.
Hokejová komunita sa nevie zhodnúť na tom, čo si myslí o Evanovi Bouchardovi. Patrí k najlepším obrancom na svete, ale viacerí tvrdia, že iba ťaží z hry McDavida a strieľa. Čo si o ňom myslíte vy?
Ako fanúšik Oilers viem, že sme na svojich hráčov niekedy veľmi kritickí. Bouchard mal minulý rok slabší začiatok sezóny, ale potom ste videli, čo dokázal vo zvyšku ročníka. Bol úžasný. A tento rok je to úplne šialené.
Mám ho rád. Niekedy to vyzerá, akoby ho hra ani nezaujímala, alebo pôsobí trochu nezainteresovane, ale funguje to s tým tímom a to, čo dokáže predvádzať, je neuveriteľné. Môžete povedať, že ťaží z McDavida a Draisaitla, ale môže dať niekoho iného do takej pozície a nebol by tak produktívny a dobrý ako je on.
Musí tam byť chémia a musí fungovať množstvo ďalších vecí. Zdá sa, že v Edmontone to funguje. Určite to nie je môj najobľúbenejší obranca, ale je to hráč Oilers, takže mu kryjem chrbát bez ohľadu na okolnosti.
V AHL ste odohrali sedem sezón za päť rôznych klubov a nastúpili ste do viac než 350 zápasov. Do NHL ste sa však nikdy nedostali. Stále vás to trápi, alebo ste sa s tým zmierili a beriete to tak, ako to je?
Nemám žiadne výčitky ani ľútosť. Ako som už povedal, prial by som si, aby som v minulosti venoval viac pozornosti tomu, ako sa správať profesionálne aj mimo ľadu.
Vtedy som bol možno trochu párty typ. Viac som si užíval život a menej som sa sústreďoval na to, čo všetko musím urobiť, aby som sa dostal do NHL.
Bol som mladý a mal som iné zmýšľanie. Niekedy som bol až prekvapený, že som sa vôbec dostal do AHL, a možno som vtedy ani nemal dostatočne veľké ambície.
Samozrejme, je mi ľúto, že som nikdy nedostal príležitosť zahrať si v NHL. Niekoľkokrát som bol veľmi blízko, aby ma zavolali a svoju úlohu zohrali aj zranenia. Počas prvých troch rokov kariéry som bol často zranený.
Hokej mi však dal všetko. Myslím si, že ešte dôležitejšie než hokejové úspechy je byť dobrý človek a správne sa správať k ľuďom okolo seba. To všetko som sa naučil aj vďaka hokeju. Počas dospievania som mal veľmi dobrú podporu od svojho okolia.
Prial by som si, aby som si zahral NHL, ale nie je to niečo, nad čím každý večer sedím a premýšľam. Som veľmi šťastný, že môžem hrať hokej aj v 35 rokoch. Veľmi si to vážim a beriem s pokorou, že sa hokejom môžem živiť.
Veľa mojich kamarátov, s ktorými som hrával, už skončilo kariéru. Niektorí mali množstvo zranení, iní si nedokázali nájsť ďalší klub alebo podpísať zmluvu.
Ja som optimista. Snažím sa na všetkom hľadať pozitívnu stránku. Stále môžem hrať hokej a robiť to, čo milujem, a za to som veľmi vďačný.
Máte korene v Ghane, kde trávite aj svoje letá. Aj tam trénujete?
Odkedy pôsobím v Európe, chodím tam prakticky každé leto. A áno, trénujem tam. Samozrejme, nie je tam ľad, ale venujem sa tréningu a všetkým potrebným veciam.
Keď som ešte hrával v USA a Kanade, bol som na ľade každý deň. Prvé leto, keď som naozaj nekorčuľoval, prišlo počas pandémie covidu.
Môj generálny manažér chcel, aby si všetci trochu oddýchli. Bál som sa, že vypadnem z formy a nebudem vedieť korčuľovať, ale povedal mi: „Oddýchni si. Nemusíš sa obávať. Budeš mať dosť času vrátiť sa späť. Čaká nás šesťtýždňový tréningový kemp.“
To mi trochu zmenilo zmýšľanie. Povedal som si, že si jednoducho užijem voľno. Bolo to prvé leto, počas ktorého som nekorčuľoval. Keď som sa potom vrátil na ľad, cítil som sa výborne a veľmi som sa naň tešil. Všetky moje zranenia sa zahojili a telo ma nebolelo.
Bolo to prvé leto, keď som celé obdobie nekorčuľoval, iba som trénoval mimo ľadu, a cítil som sa skvele. Myslím si, že aj šesťtýždňový tréningový kemp, ktorý máme v Európe, je jeden z dôvodov, prečo to funguje. Pred začiatkom sezóny máte dostatok času pripraviť sa.
V Severnej Amerike veľa hráčov začne korčuľovať až približne štyri týždne pred tréningovým kempom. Najmä teraz, keď som starší, je pre mňa dobré, že si môžem nechať zahojiť rôzne zranenia a sústrediť sa na tréning mimo ľadu.
Pomáha mi to aj psychicky. Môžem tráviť čas s rodinou a oddychovať v Ghane, kde som naozaj rád. Z Európy je to len šesť hodín lietadlom z Amsterdamu. Chcem tam tráviť čo najviac času. Pochádza odtiaľ môj otec a mám tam veľkú časť rodiny.
Byť s rodinou a tráviť s ňou čas je pre mňa rovnako dôležité ako hokej.
Je Ghana pre vás druhý domov?
V podstate áno. Ako som povedal, trávim tam toľko času, koľko môžem.
Takže ste tam častejšie než v Severnej Amerike?
Áno. V Severnej Amerike som nebol už štyri roky.
To je poriadne dlho.
Áno, ale budúci rok sa tam chystám. Pôjdem tam v lete, musím už navštíviť svojich blízkych.
Mali ste možnosť precestovať aj Európu?
Áno, navštívil som pomerne veľa miest. Reprezentačné prestávky sú na to veľmi príjemné, pretože máte trochu voľna a môžete cestovať.
Niektoré miesta som si obľúbil. V Španielsku som bol asi trikrát a milujem to. Navštívil som aj Portugalsko a niekoľkokrát Londýn, kde žije môj kamarát.
Je skvelé, že môžete nasadnúť na lietadlo a o dve hodiny byť niekde úplne inde. Je to úplne iné než v USA, kde môže letenka z jedného pobrežia na druhé stáť aj tisíc dolárov. Možnosť cestovať po Európe si naozaj užívam.
Koľko hokejových rokov ešte podľa vás máte pred sebou?
Neviem. Závisí to od môjho tela a od toho, či ma hokej stále baví. Musím si ho užívať, tešiť sa na cestu na štadión aj na tréningový kemp. Ak by sa to niekedy zmenilo, začal by som nad tým premýšľať.
Kým sa to však nestane a telo mi to dovolí, budem pokračovať. Viem, že keď raz skončím a budem mimo hokeja, bude mi to neskutočne chýbať. Chcem preto hrať tak dlho, ako sa len bude dať.
Čo by ste chceli robiť po skončení hráčskej kariéry? Chcete zostať pri hokeji?
Veľmi ma zaujíma trénovanie. Nechcem od hokeja úplne odísť, príliš by mi chýbal. Myslím si, že trénovanie, sledovanie množstva zápasov a celkovo práca v hokejovom prostredí by mi vyhovovali. Hokej ako taký milujem a rád ho sledujem aj ako fanúšik. Preto by pre mňa bolo dobré pokračovať v tomto odvetví aj po skončení kariéry.
Čo vás v tejto fáze kariéry stále motivuje chodiť každý deň na štadión a tvrdo pracovať?
Jednoducho túžba vyhrávať zápasy. Rád súťažím a neexistuje lepší pocit než víťazstvo. Mať možnosť vyjsť na ľad, súťažiť a vyhrávať zápasy je to, čo ma každé ráno motivuje vstať.