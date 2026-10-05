Organizátori hier v Brisbane predstavili symbol. Stal sa ním typický austrálsky vták

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. okt 2026 o 12:20
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Tieto symboly sú odlišné od maskota hier, ktorý bude predstavený až neskôr.

Symbolom olympijský hier 2032 v Brisbane bude papagáj Kakadu. Organizátori hier ho oficiálne predstavili na narýchlo pripravenej tlačovej konferencii, keďže informácie o symbole unikli pred oficiálnym plánovaným termínom predstavenia.

Kakadu zvíťazil nad kengurou, koalou či ibisom. Olympijský symbol tvorí chochol ružového kakadua, pričom jeho farebné stvárnenie pripomína olympijský a paralympijský oheň a tvar zasa odkazuje na hostiteľský štát Queensland.

Starosta Brisbane Adrian Schrinner v pondelok uviedol, že tieto symboly „sú oslavou nášho mesta a nášho životného štýlu Odrážajú Brisbane, ktorý ľudia poznajú a milujú - teda živé mesto, húževnaté, prepojené, priateľské, hravé a tak trochu svojské.“

Organizátori uviedli, že symboly obsahujú aj prvky kultúry pôvodných obyvateľov, pričom „kakaduovia sú vnímaní ako poslovia nesúci kultúrny význam a prepájajúci ľudí s miestom, príbehom a obradom“.

Emblém OH 2032.
Emblém OH 2032. (Autor: TASR/Brisbane 2032 Olympic and Paralympic Games Organising Committee via AP)

Tieto symboly sú odlišné od maskota hier, ktorý bude predstavený až neskôr. Podpredseda organizačného výboru Brisbane 2032 Tim Mander a marketingový riaditeľ Brent Hill na víkendovej tlačovej konferencii uviedli, že nechcené zverejnenie symbolu bolo príjemným prekvapením.

Hill túto nečakanú príležitosť privítal so slovami: „Publicita bola neuveriteľná“.

Austrália už v minulosti dvakrát hostila olympijské hry – v roku 1956 v Melbourne a v roku 2000 v Sydney.

Olympijské

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia.
Organizátori hier v Brisbane predstavili symbol. Stal sa ním typický austrálsky vták
dnes 12:201
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