Slovenky potrebujú víťazstvá aj lepšie skóre. Urobíme všetko, burcuje tréner

BRATISLAVA. Slovenská ženská basketbalová reprezentácia má pred sebou záverečné dva zápasy v F-skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Tím trénera Martina Pospíšila musí v súbojoch s Rumunskom (štvrtok 6. februára, 19.00 h) a Islandom (nedeľa 9. februára, 18.00 h) bezpodmienečne uspieť, ideálne čo najvyšším rozdielom, aby mal možnosť zabojovať o miestenku na záverečnom turnaji. Nie sú v ideálnej pozícii Slovenky idú do februárového asociačného termínu z druhého miesta v tabuľke, v novembri úspešne zvládli svoju misiu na Islande, ale doma prehrali s favorizovaným Tureckom.

Z hľadiska postupových šancí sa nenachádzajú práve v najlepšej pozícii, v tabuľke tímov na druhých miestach majú spolu s Lotyšskom negatívne skóre, takže v domácich dueloch musia naháňať aj čo najlepšie skóre.

Program kvalifikácie ME v basketbale žien 2025 Štvrtok, 6. február: Turecko - Island (17.00 h)

Slovensko - Rumunsko (19.00 h) Nedeľa, 9. február: Rumunsko - Turecko (17.00 h)

Slovensko - Island (18.00 h)

"Pozeráme sa na to reálne. Situácia je taká, aká je. Už po prvom zápase bolo evidentné, že vysoká prehra nás bude stíhať. Vieme, prečo to tak bolo, ale sme radi, že môžeme zabojovať o majstrovstvá Európy. Urobíme všetko, aby sa to podarilo,“ povedal pre TASR reprezentačný tréner Slovenska Martin Pospíšil. VIDEO: Tréner Martin Pospíšil pred kvalifikáciou ME 2025

Do stretnutí s Rumunskom a Islandom musia ísť preto jeho zverenky len s víťaznými ambíciami. "Je to situácia, v ktorej sme teoreticky nechceli byť. Dajme tomu, že stále máme vo svojich rukách postup, ale potrebujeme uhrať dva veľmi kvalitné zápasy, aby sa po prvé samozrejme vyhralo a po druhé sa vyhralo čo najväčším rozdielom. Potom do toho ide matematika. Urobíme pre to všetko, ideme však zápas po zápase. Najskôr bude potrebné zvládnuť prvé stretnutie, nemôžeme nič podceniť," vyjadrila sa rozohrávačka Nikola Kováčiková.

Návrat Martiškovej a Havranovej Istotu priamej miestenky na šampionát v Česku, Nemecku, Grécku a Taliansku má totiž len víťaz skupiny, k nemu sa pridajú okrem organizátorov ešte štyri najlepšie tímy z druhých miest. Naposledy chýbal slovenský výber na ME 2019. "Nemôžeme sa sústrediť na to, že čo a koľko bude stačiť. V prvom rade sa chceme koncentrovať na to, aby sme boli dobre pripravení a prvý zápas dokázali zvládnuť. To je pre nás dôležité,“ vyhlásil kouč slovenského výberu. Oproti novembrovým zápasom absentujú v zostave Stella Tarkovičová a Radka Stašová, po dlhšej absencii sú späť Natália Martišková a Viktória Havranová. Realizačný tím má k dispozícii ustálenú ekipu 12 hráčok, keďže sa oba februárové duely hrajú v bratislavskej Gopass aréne, tak je väčší priestor na tréningový proces.

"Bohužiaľ, Radka Stašová má zranenie achilovky. U Stelly Tarkovičovej máme momentálne na tej pozícii viac hráčok, preto sme zvolili trochu iný model. Sme radi, že Natália Martišková je medzi nami,“ ozrejmil Pospíšil zmeny v zostave. VIDEO: Natália Martišková pred kvalifikáciou ME 2025

Viaceré hráčky zmenili dres Veľké množstvo hráčok vymenilo v rozbehnutej sezóne dres, Miroslava Mištinová skončila v španielskej Zaragoze, Ivana Jakubcová odišla z rovnakej krajiny do Talianska, rovnako tak Viktória Havranová sa presťahovala do Nemecka a Tereza Sedláková sa v rámci Španielska presunula na Tenerife. Natália Martišková má novú klubovú adresu len od januára. VIDEO: Terézia Páleniková pred kvalifikáciou ME 2025

"Dve kľúčové osobnosti zmenili klub, asi to nie je ideálne, ale berieme to ako realitu. Prvoradé je to, že hráčky, ktoré sú tu, tak sú zdravé. Ich športová forma závisí od toho, akú majú pozíciu v klube. Teraz musia pochopiť to, že v reprezentácii to nie je len o tom, aby čakali niekde v rohu, ale prevzali zodpovednosť a boli produktívne pre tím. Myslím si, že to aj chápu,“ uviedol reprezentačný tréner.

Zohranosť partie môže byť dôležitým faktorom v závere kvalifikačných bojov o účasť na ME. "Nálada je super, myslím si, že každý prišiel pozitívne naladený. Každý vie, o čo hráme. Nejaký prílišný tlak si na seba netreba dávať, oba zápasy hráme doma, preto dúfam, že to bude naša výhoda. Urobíme všetko, aby sme ich zvládli čo najlepšie. My, hráčky, sa musíme sústrediť len na každý zápas, každý útok, každú obranu, aby sa to skončilo čo najlepšie. Dúfam, že príde čo najviac ľudí a bude ešte lepšia atmosféra ako v zápase s Tureckom, aby nás pohnali dopredu," dodala rozohrávačka Nikola Dudášová.

Nominácia Slovenska Hráčky: Nikola Dudášová (Žabiny Brno/ČR), Viktória Havranová (Herner TC/Nem.), Terézia Páleníková (Danilo's Pizza Bursa Ant Spor/Tur.), Natália Martišková (Sokol Hradec Králové/ČR), Alexandra Buknová, Alica Moravčíková (obe Piešťanské Čajky), Nikola Kováčiková (SBŠ Ostrava/ČR), Miroslava Mištinová (bez klubovej príslušnosti), Ivana Jakubcová (GEAS Basket/Tal.), Veronika Remenárová (Royal Castors Braine/Bel.), Tereza Sedláková (C.B. Toyota Adareva Tenerife/Šp.), Rebeka Mikulášiková (PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp./Poľ.). Realizačný tím: Martin Pospíšil - hlavný tréner, Ivana Jalčová, Radko Dvorščák - asistenti trénera, Michal Nagaj - fyzioterapeut, Marek Mikletič - kondičný tréner, Lucia Lásková - manažérka tímu, Marianna Grillová - vedúca tímu, Monika Bartošová - doktorka, Lukáš Kováčik - fyzioterapeut