Filkorovej tesne ušla medaila. Na ME so staršími protivníčkami ju od nej delil jediný triumf

BRATISLAVA. Slovenská džudistka Nina Filkorová obsadila 5. miesto na majstrovstvách Európy juniorov v Bratislave v kategórii nad 78 kg. Stala sa tak najúspešnejšou členkou domácej reprezentácie na šampionáte.
V súboji o bronz prehrala s Izraelčankou Juli Almou Mišinerovou na ippon za 2:37 min.
Izraelčanka v rozhodujúcom momente stretnutia hodila Slovenku na wazaari, následne pokračovala v akcii a udržala v zovretí na zemi 10 sekúnd, získala druhé wazaari a tým pádom ippon.
Zápas prehrala v hlave
Filkorová sa ako jediná zo slovenských reprezentantov dostala v Gopass Aréne na Pasienkoch v individuálnych disciplínach do finálového bloku, napriek tomu na konci súťažného dňa cítila sklamanie, od medaily ju delil jediný triumf.
„Cítila som tlak. Nie od publika, ale sama od seba. Chcela som ukázať, že mám na to získať dôležitú medailu. So súperkou som sa stretla na sústredení v Maďarsku. Ukázala mi, že je fakt dobrá, ale ja som si povedala, že sa s ňou pobiť dokážem.
Nedokázala som však proti nej získať úchop, myslím si, že vedela s čím na ňu pôjdem. Keď ma dostala do držania, už som to v hlave prehrala,“ pripustila Filkorová.
Slovenská reprezentantka v najťažšej váhovej kategórii je juniorkou iba prvú sezónu, na šampionáte súťažila aj s o dva roky staršími protivníčkami.
„Som hrdá na to, že som sa sem vôbec nominovala. Je to cítiť, že súperky majú 20 rokov a ja iba 18. Dúfam, že ich za dva roky dobehnem a snáď i predbehnem.“
Filkorová mala v 1. kole voľný žreb, v druhom bola jej súperkou Rugilé Stasiulytéová z Litvy a zdolala ju ziskom wazaari.
Vo štvrťfinále Slovenka nestačila na Estónku Emmu-Melis Aktasovú, ktorá ju podržala 30 sekúnd v zovretí na ippon a duel ukončila v čase 3:19 min.
V repasáži na ňu čakala Rumunka Daria Tudoracheová a domáca reprezentantka si pripísala triumf na ippon za 3:22 min, keď v stretnutí mala na konte už júkó.
Česť súťažiť doma
Matej Pecha si vo váhe do 90 kg pripísal jeden víťazný duel. V 1. kole mal voľný žreb, v druhom si presvedčivo poradil so Švédom Emilom Jabiyevom, keď zaznamenal druhé wazaari v čase 1:51.
V osemfinále bol už nad jeho sily Talian Cristiano Mincinesi, ktorý zaznamenal ippon dve sekundy pred koncom riadneho času, keď v zápase predtým získal dvakrát júkó.
„Bola to pre mňa česť zápasiť na domácej žinenke. Prvý zápas bol podľa mojich predstáv, proti súperovi som dominoval. V druhom som nastúpil proti vicemajstrovi sveta.
Už sme sa raz stretli, má takticky lepšie džudo, je skúsenejší, veľa sa proti nemu nedalo robiť. Verím, že v nedeľu podám lepší výkon a pomôžem získať body pre tím,“ zhodnotil svoje vystúpenie Pecha.
V rovnakej kategórii sa predstavil aj Timotej Štefánik, vo svojom jedinom stretnutí podľahol v 2. kole Chorvátovi Danovi Koncilijovi 0:2 na júkó.
V druhej najťažšej váhe do 100 kg nastúpil Oliver Scheffel, v 1. kole ho zdolal Rumun Bogdan Petre.
Slovenský reprezentant si dokázal v súboji pripísať wazaari, no jeho súper zaznamenal dve, rozhodujúce druhé iba štyri sekundy pred gongom.