Nemec sa na ľadovej ploche tak skoro nepredstaví. New Jersey ho zapísalo na listinu zranených

TASR|16. dec 2025 o 18:48
Obranca už chýbal v predošlých dvoch zápasoch „diablov“.

Slovenský hokejista Šimon Nemec bude svojmu tímu New Jersey Devils chýbať ešte nejaký čas. Klub ho v utorok zapísal na listinu zranených hráčov.

Dvadsaťjedenročný obranca už chýbal v predošlých dvoch zápasoch „diablov“ proti Vancouveru (1:2) a Anaheimu (4:1).

Nemec si privodil bližšie nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela na piatkovom tímovom tréningu.

Devils tiež informovali, že z Uticy v American Hockey League (AHL) povolali útočníka Nathana Legareho.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

