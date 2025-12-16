Nemec sa na ľadovej ploche tak skoro nepredstaví. New Jersey ho zapísalo na listinu zranených

Slovenský hokejista Šimon Nemec bude svojmu tímu New Jersey Devils chýbať ešte nejaký čas. Klub ho v utorok zapísal na listinu zranených hráčov.
Dvadsaťjedenročný obranca už chýbal v predošlých dvoch zápasoch „diablov“ proti Vancouveru (1:2) a Anaheimu (4:1).
Nemec si privodil bližšie nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela na piatkovom tímovom tréningu.
Devils tiež informovali, že z Uticy v American Hockey League (AHL) povolali útočníka Nathana Legareho.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: