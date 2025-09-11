Kaprizov údajne odmietol rekordnú zmluvu. Bol by najlepšie plateným hráčom histórie

ST. PAUL. Ruský hokejista Kirill Kaprizov odmietol podľa zámorských médií ponuku na novú zmluvu, ktorá by z neho urobila najlepšie plateného hráča v histórii NHL.
Hokejový insider Frank Seravalli informoval, že vedenie Minnesoty Wild údajne chcelo s 28-ročným útočníkom predĺžiť kontrakt o ďalších osem rokov za celkovo 128 miliónov dolárov.
Kaprizov by tak ročne zarábal v priemere 16 miliónov dolárov, čo by bola v NHL rekordná čiastka.
Dosiaľ najlukratívnejší kontrakt podpísal nemecký útočník Leon Draisaitl, do platnosti vstúpi od nového ročníka a centrovi Edmontonu zaručí počas nasledujúcich ôsmich sezón celkový príjem 112 miliónov dolárov. S priemerom 14 miliónov dolárov za sezónu sa stane najlepšie plateným hráčom v profilige.
Ruskému krídelníkovi zostáva v Minnesote záverečný rok z päťročného kontraktu na 45 miliónov dolárov, potom by sa mohol stať neobmedzeným voľným hráčom.
Majiteľ klubu Craig Leipold minulý týždeň vyhlásil, že nie sú od podpisu s Kaprizovom ďaleko: „Bude to obrovská zmluva - pravdepodobne najväčšia, aká kedy v NHL bola.“
Kaprizov prišiel pre zranenie o polovicu minulej sezóny, v základnej časti odohral iba 41 zápasov, v ktorých si pripísal 25 gólov a 32 asistencií.
V šiestich dueloch play off pridal päť gólov a štyri asistencie, Minnesota však vypadla už v 1. kole. Podľa zámorských médií je za neochotou ruskej hviezdy podpísať lukratívnu zmluvu rastúci platový strop.
Kým v sezóne 2025/26 bude vo výške 95,5 milióna dolárov, v ďalšom ročníku narastie na 104 miliónov a v sezóne 2027/28 až na 113,5 milióna.
Z podobných dôvodov podľa médií otáľa s predĺžením spolupráce aj kapitán Edmontonu Connor McDavid, ktorému rovnako vyprší zmluva o rok.
Na správy zo zámorských webov okamžite zareagoval generálny manažér Minnesoty Bill Guerin. „Stále rokujeme,“ zdôraznil GM Wild.
„Neviem, odkiaľ sa vynorili tieto správy, ale nebolo to od nás, ani od Kirillovho agenta. Milujeme Kirilla. Mám dobrý vzťah s jeho agentom, a tak nepanikárime. Je to skrátka súčasť rokovaní. Rozhodne chceme, aby Kirill v Minnesote zostal,“ citovala Guerina TSN.