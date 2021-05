Pánik nahrával na víťazný gól, Sekera si pripísal štyri plusové body

Pre 30-ročného krídelníka to bol dvanásty bod (4+8) v sezóne. V noci z piatka na sobotu bodoval ako jediný Slovák.

NEW YORK. Slovenský hokejista Richard Pánik prispel v noci na sobotu v zámorskej NHL jednou asistenciou k víťazstvu Detroitu na ľade Columbusu 5:2.

Jaroš sa nezmestil do zostavy

Postup do play off si zabezpečili hráči St. Louis, a to aj napriek prehre na ľade Vegas 3:4 po predĺžení. Blues si ziskom bodu definitívne zabezpečili štvrtú postupovú priečku v Západnej divízii.

Pomohla im k tomu aj prehra Los Angeles s Coloradom 2:3, po ktorej už Kings nemôžu v tabuľke dostihnúť svojho súpera. Tí majú na konte 57 bodov, Kings na šiestej pozícii 48, pričom obe mužstvá odohrajú do konca základnej časti už iba štyri stretnutia.