VIDEO: Vegas zabojuje o druhý Stanley Cup. Colorado si v sérii ani neškrtlo

NHL - štvrtý zápas semifinále play-off
Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 2:1
/konečný stav série: 4:0, postúpilo Vegas/
Hokejisti Vegas Golden Knights si suverénne zaistili postup do bojov o Stanleyho pohár.
V nočnom stretnutí zámorskej NHL zvíťazili nad Coloradom Avalanche 2:1 a finálovú sériu Západnej konferencie ovládli 4:0 na zápasy.
Vegas poslal po necelých piatich minútach do vedenia Mark Stone a hoci domáci kontrolovali priebeh duelu, druhý zásah pridal až v 55. minúte Cole Smith.
Dve minúty pred koncom stretnutia už len v drese Colorada skorigoval Gabriel Landeskog.
Golden Knights sa vo svojej deväťročnej histórii prebojovali do finále tretíkrát.
Víťazi profiligy zo sezóny 2022/2023 v ňom narazia na úspešnejšieho z dvojice Montreal - Carolina, Canadiens so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským prehrávajú 1:2 na zápasy.