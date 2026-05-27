VIDEO: Vegas zabojuje o druhý Stanley Cup. Colorado si v sérii ani neškrtlo

Radosť hráčov Vegas
Radosť hráčov Vegas (Autor: TASR/AP)
TASR|27. máj 2026 o 07:10
ShareTweet3

Golden Knights sa prebojovali do tretieho finále za deväť rokov.

NHL - štvrtý zápas semifinále play-off

Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 2:1

/konečný stav série: 4:0, postúpilo Vegas/

Hokejisti Vegas Golden Knights si suverénne zaistili postup do bojov o Stanleyho pohár.

V nočnom stretnutí zámorskej NHL zvíťazili nad Coloradom Avalanche 2:1 a finálovú sériu Západnej konferencie ovládli 4:0 na zápasy.

Vegas poslal po necelých piatich minútach do vedenia Mark Stone a hoci domáci kontrolovali priebeh duelu, druhý zásah pridal až v 55. minúte Cole Smith.

Dve minúty pred koncom stretnutia už len v drese Colorada skorigoval Gabriel Landeskog.

VIDEO: Zostrih štvrtého zápasu série Vegas - Colorado

Golden Knights sa vo svojej deväťročnej histórii prebojovali do finále tretíkrát.

Víťazi profiligy zo sezóny 2022/2023 v ňom narazia na úspešnejšieho z dvojice Montreal - Carolina, Canadiens so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským prehrávajú 1:2 na zápasy.

Pavúk play-off NHL

NHL

Radosť hráčov Vegas
Radosť hráčov Vegas
VIDEO: Vegas zabojuje o druhý Stanley Cup. Colorado si v sérii ani neškrtlo
dnes 07:10|3
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Vegas zabojuje o druhý Stanley Cup. Colorado si v sérii ani neškrtlo