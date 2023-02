Neymar priznal, že sa pohádal so športovým riaditeľom i hráčmi PSG

PARÍŽ. Brazílsky futbalista Neymar pre britské média priznal, že sa dostal do ostrej potýčky so športovým riaditeľom Paríža St. Germain.

Skôr ako v šatni narazil na Camposa, sa na ceste do kabíny dostal do konfliktu aj so spoluhráčmi. Vitinhovi vyčítal, že mu nedokázal prihrať loptu do správnych miest a Hugovi Ekitikemu vytkol, že robil v zápase zlé rozhodnutia.

Campos vyčítal hráčom nedostatok agresivity a výkon označil ako hanebný. Neymarovi sa zároveň nepáčilo, že niekto vynáša interné informácie.