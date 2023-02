Musíme nájsť rovnováhu, tvrdí tréner Galtier po prehre PSG

Všetky góly zápasu padli v prvom polčase. Monako poslal do vedenia už v štvrtej minúte stredopoliar Aleksandr Golovin.

PARÍŽ. Zraneniami oslabený Paríž St. Germain prehral v sobotňajšom dueli francúzskej Ligue 1 na pôde AS Monaco 1:3.

"S hráčmi, ktorých máme práve k dispozícii, musíme robiť, čo sa dá. Je zvláštne to povedať, keď ste v PSG, ale taká je situácia," reagoval tréner Christophe Galtier po zápase.

Práve naopak, Monako mohlo svoj náskok ešte zvýšiť, no PSG podržal niekoľkými vynikajúcimi zákrokmi brankár Gianluigi Donnarumma. "Naše straty bodov nemožno ospravedlniť. Hrali sme hrozne a chcem sa ospravedlniť fanúšikom.

Do druhého polčasu zasiahli skúsení hráči ako Sergio Ramos, Achraf Hakimi či Presnel Kimpembe, no ani ich prítomnosť na ihrisku trápiaci sa Paríž nepovzbudila.

V 18. minúte prišiel presný zásah Wissama Ben Yeddera a hoci 16-ročný parížsky stredopoliar Warren Zaire-Emery kontaktným gólom znížil na 1:2, "Kniežatá" svoju dominanciu potvrdili druhým gólom Ben Yeddera. Ten sa so 14 gólmi dotiahol na najlepšieho strelca súťaže Folarina Baloguna z Reims.

Galtier dúfa, že Messi sa dovtedy zotaví zo svalového zranenia, pre ktoré do Monaka necestoval. Kimpembe, ktorý naposledy štartoval pred minuloročnými majstrovstvami sveta v Katare, vzal na konci duelu do ruky megafón a aj on sa za výkon tímu ospravedlnil fanúšikom.