Kanaďania s prehrou vôbec nerátali. Z hotela v Štokholme sa ani neodhlásili

o Dánska cestovali len s najnutnejšími vecami. Prezradil to asistent dánskeho trénera Andreas Lilja pre web aftonbladet.se.

"Najhorším scenárom pre Kanadu totiž je, že ich zdolajú. To znamená, že veľkú, silnú Kanadu zdolá Dánsko. Trochu to pripomína torontský syndróm. Takže je to pre nich pekelne veľký tlak. A to sa ešte ani neodhlásili z hotela v Štokholme. Považovali za samozrejmosť, že vyhrajú. Cestovali sem len s najnutnejšími potrebami," povedal Lilja.