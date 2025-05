Obrovská senzácia na MS. Dáni po skvelom obrate vyradili Kanadu a zabojujú o medailu

/zdroj: JOJ/

Nick Olesen, útočník Dánska a strelec víťazného gólu: „Nemám slov, zdolať doma Kanadu a ísť do semifinále, je niečo fantastické. Je to asi najväčšia vec, aká sa mi v kariére podarila. Vedeli sme, že budú od začiatku vyvíjať tlak na našu bránku. My sme sa však snažili hrať našu hru. Nejakým spôsobom sa nám podarilo streliť v závere dva góly.“

Sidney Crosby, útočník a kapitán Kanady: „Dostali sme vyrovnávajúci gól a začalo sa to lámať. Žiaľ sme potom inkasovali druhýkrát. Som sklamaný. Myslím si, že sme hrali na šampionáte aj lepšie. Dnes bol však súper lepší ako my. Nevyužili sme šance a prehrali sme. Mali sme všetko na to, aby sme získali titul, ale nepodarilo sa nám to.“